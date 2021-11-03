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Умер архитектор Вальмен Аладов - автор зданий Академии наук и Комаровки

В Минске во вторник, 2 ноября, скончался заслуженный архитектор БССР Вальмен Аладов. Ему был 91 год.


Архитектор, ученый, педагог и общественный деятель Вальмен Аладов был сыном композитора и народного артиста БССР Николая Аладова и Елены Аладовой, которая в 1944-1977 годах возглавляла Национальный художественный музей БССР.

Аладов является автором свыше 100 сооружений и архитектурных ансамблей. В их числе здание президиума Академии аграрных наук БССР в Минске, областной библиотеки в Молодечно, ансамбля жилых домов на углу проспекта Независимости и улицы Козлова с магазином "Океан" в Минске, 15-го корпуса БНТУ,  универсамов "Фрунзенский", "Серебрянка", "Центральный", Комаровского рынка, Олимпийского спорткомплекса и музея народного творчества в Раубичах. 

Недавняя смерть жены, архитектора Нинель Аладовой, "подкосила этого прекрасного человека", говорится в соболезновании Белорусского союза архитекторов. 
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