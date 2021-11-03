Бывшую учительницу белорусского языка и литературы из Миор Эмму Степулёнок задержали 29 сентября этого года в рамках уголовного "дела Зельцера". За комментарии в соцсетях ей предъявили обвинение по статьям 369 и 130 Уголовного кодекса и поместили в следственную тюрьму №8 в Жодино. Теперь ей угрожает до 12 лет лишения свободы.





Известно, что уже месяц для задержанных по этому делу длится "карантин", из-за которого для них не принимают передачи и не пускают адвокатов. 7 ноября Эмме Антоновне исполняется 68 лет, но проведет свой день рождения женщина за решеткой, а не в кругу друзей.





Бывшие коллеги Эммы рассказали «Весне» историю женщины и призывают всех неравнодушных поздравить женщину с Днем рождения с помощью открыток, писем, телеграмм и посылок.





Эмма Антоновна Степулёнок родилась, выросла и работала в городе Миоры Витебской области. Она окончила среднюю школу №1 с золотой медалью и институт с красным дипломом, училась в аспирантуре. По образованию она учительница белорусского языка и литературы высшей квалификационной категории.





Некоторое время Эмма Антоновна работала завучем по учебной работе в средней школе №3, а затем, до выхода на пенсию, учителем белорусского языка и литературы.





«Ее всегда на последних звонках ученики просто задаривали цветами в знак благодарности за знания, которые она давала им. Очень знающий, эрудированный специалист. Об этом говорят успехи ее учеников, которые занимали неоднократно первые места в республиканских олимпиадах по белорусскому языку, не говоря уже об успехах в областных и районных олимпиадах», – рассказывают бывшие коллеги из школы.





Также Эмма Степулёнок выбиралась депутатом районного совета. На момент задержания она была на пенсии.





По словам знакомых, женщина живет одна:





«Но как трогательно заботилась Эмма Антоновна о своей матери, особенно в последние годы ее жизни, и о племянниках, которые жили у нее и ходили​ в школу в Миорах».





Бывшие коллеги очень трогательно отзываются об Эмме как о творческом человеке, с многочисленными хобби и любимыми занятиями.





«Эмма Антоновна – уникальный человек. Она способна выполнить любую роботу, причем не только женскую, но и мужскую. Она умеет вязать, шить, вышивать, печь. Она и ремонт в доме делает сама, и баню построит, и воду проведет, и проводку починит, и дорожки зальет.





Замечательный цветовод. Какой порядок у нее около дома, цветы благоухают с ранней весны до поздней осени. Эмма Антоновна творческий человек. Она​ и рисовать умеет, шрифтом владеет, писала поздравления в стихах коллегам к праздникам и не только на белорусском языке.​





Может не только стихотворение написать – поэму!​ А как трогательно читала она стихи со сцены, участвуя в художественной самодеятельности.​ Машину водит до сих пор. Трудоголик по жизни.​ Умная, ответственная, справедливая».





Как отмечают коллеги, если кто-то захочет узнать нюансы изучения и постижения​ белорусcкого​ языка или литературы​ – лучшего консультанта, чем Эмма Антоновна, не найти.



