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Беларуский военно-транспортный самолет разбился под Иркутском - выживших нет

Борт принадлежит авиакомпании "Гродно". Самолет выполнял транзитный перелет - перевозил продукты.

Беларуский военно-транспортный самолет разбился под Иркутском - выживших нет
на месте падения
Самолет Ан-12 разбился под Иркутском, место его крушения обнаружено, сообщили ТАСС в Сибирском авиационно-поисковом спасательном центре.

"По предварительным данным, место падения найдено - это район села Пивовариха, недалеко от аэродрома. Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров", - сказал собеседник агентства.  

По данным МЧС, на борту находились восемь человек. При падении Ан-12 загорелся. По предварительным данным, погибли два человека, судьба еще шестерых неизвестна.

Позже Интерфакс сообщил, о пяти выживших.

По уточнённой информации от МЧС РФ, на борту самолёта находилось 7 человек.

первые кадры с места крушения, Известия

Как уточнили ТАСС в экстренных службах, самолет охвачен пламенем, рядом с ним горит трава, пожар пока не потушен. Площадь возгорания составляет 300 кв. метров. 

"По уточненным данным, происходит загорание самолета на площади 10 кв. метров и загорание разлившегося топлива на площади 300 кв. метров. На месте работают 46 человек и 17 единиц техники. МЧС России наращивает силы и средства", - сказали в ведомстве.  

Источник ТАСС сообщил, что все находившиеся на борту погибли. "Выживших не месте крушения пока не обнаружено. По предварительным данным, все погибли", - сказал источник. Он не уточнил, сколько человек было на борту.

По предварительной информации самолет выполнял транзитный перелет и перевозил продукты.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что борт, выполняющий рейс Якутск - Иркутск, исчез с экранов радаров над Иркутской областью. 

"Над Иркутской областью исчез с радаров самолет Ан-12 рейсом Якутск - Иркутск", - сказал собеседник агентства. По его данным, борт принадлежит беларуской авиакомпании "Гродно". Самолет выполнял грузовой рейс. 

Возможной причиной крушения могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность, сообщил источник ТАСС.

Ан-12 — это советский военно-транспортный самолет. 

ОАО «Авиакомпания Гродно» эксплуатирует Ан-30, Ан-32, Ан-12 и Ан-2. Компания специализируется на авиационно-химических работ в сельском хозяйстве, говорится на ее сайте.

Фирму возглавляет Олег Качалов.
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