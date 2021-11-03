Самолет Ан-12 разбился под Иркутском, место его крушения обнаружено, сообщили ТАСС в Сибирском авиационно-поисковом спасательном центре.





"По предварительным данным, место падения найдено - это район села Пивовариха, недалеко от аэродрома. Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров", - сказал собеседник агентства.





По данным МЧС, на борту находились восемь человек. При падении Ан-12 загорелся. По предварительным данным, погибли два человека, судьба еще шестерых неизвестна.





Позже Интерфакс сообщил , о пяти выживших.





По уточнённой информации от МЧС РФ, на борту самолёта находилось 7 человек.





первые кадры с места крушения, Известия





Как уточнили ТАСС в экстренных службах, самолет охвачен пламенем, рядом с ним горит трава, пожар пока не потушен. Площадь возгорания составляет 300 кв. метров.





"По уточненным данным, происходит загорание самолета на площади 10 кв. метров и загорание разлившегося топлива на площади 300 кв. метров. На месте работают 46 человек и 17 единиц техники. МЧС России наращивает силы и средства", - сказали в ведомстве.





Источник ТАСС сообщил, что все находившиеся на борту погибли. "Выживших не месте крушения пока не обнаружено. По предварительным данным, все погибли", - сказал источник. Он не уточнил, сколько человек было на борту.





По предварительной информации самолет выполнял транзитный перелет и перевозил продукты.





Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что борт, выполняющий рейс Якутск - Иркутск, исчез с экранов радаров над Иркутской областью.





"Над Иркутской областью исчез с радаров самолет Ан-12 рейсом Якутск - Иркутск", - сказал собеседник агентства. По его данным, борт принадлежит беларуской авиакомпании "Гродно". Самолет выполнял грузовой рейс.





Возможной причиной крушения могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность, сообщил источник ТАСС.





Ан-12 — это советский военно-транспортный самолет.