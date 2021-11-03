Беларуский военно-транспортный самолет разбился под Иркутском - выживших нет
Борт принадлежит авиакомпании "Гродно". Самолет выполнял транзитный перелет - перевозил продукты.
на месте падения
Самолет Ан-12 разбился под Иркутском, место его крушения обнаружено, сообщили ТАСС в Сибирском авиационно-поисковом спасательном центре.
"По предварительным данным, место падения найдено - это район села Пивовариха, недалеко от аэродрома. Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, на борту находились восемь человек. При падении Ан-12 загорелся. По предварительным данным, погибли два человека, судьба еще шестерых неизвестна.
Позже Интерфакс сообщил, о пяти выживших.
По уточнённой информации от МЧС РФ, на борту самолёта находилось 7 человек.
первые кадры с места крушения, Известия
Как уточнили ТАСС в экстренных службах, самолет охвачен пламенем, рядом с ним горит трава, пожар пока не потушен. Площадь возгорания составляет 300 кв. метров.
"По уточненным данным, происходит загорание самолета на площади 10 кв. метров и загорание разлившегося топлива на площади 300 кв. метров. На месте работают 46 человек и 17 единиц техники. МЧС России наращивает силы и средства", - сказали в ведомстве.
Источник ТАСС сообщил, что все находившиеся на борту погибли. "Выживших не месте крушения пока не обнаружено. По предварительным данным, все погибли", - сказал источник. Он не уточнил, сколько человек было на борту.
По предварительной информации самолет выполнял транзитный перелет и перевозил продукты.
Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что борт, выполняющий рейс Якутск - Иркутск, исчез с экранов радаров над Иркутской областью.
"Над Иркутской областью исчез с радаров самолет Ан-12 рейсом Якутск - Иркутск", - сказал собеседник агентства. По его данным, борт принадлежит беларуской авиакомпании "Гродно". Самолет выполнял грузовой рейс.
Возможной причиной крушения могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность, сообщил источник ТАСС.
Ан-12 — это советский военно-транспортный самолет.
ОАО «Авиакомпания Гродно» эксплуатирует Ан-30, Ан-32, Ан-12 и Ан-2. Компания специализируется на авиационно-химических работ в сельском хозяйстве, говорится на ее сайте.
Фирму возглавляет Олег Качалов.
Белорусский партизан
15:26 03/11/2021
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