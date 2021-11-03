Один из тендеров обойдётся “Белтелекому” примерно в $500 000.









"Блокировка международного СМС-трафика” — для уха обывателя звучит грозно. В некоторых тг-каналах целью госзакупки называют желание властей “отсечь страну от международного общения и держать всех под колпаком".





Чем белорусам грозит установка “Белтелекомом” блокирующего и пропускающего ПО? Об этом Еврорадио спросило у специалиста в сфере А2Р-коммуникации.





— Этот инструмент используют абсолютно все компании. В данном случае “Белтелеком” выступает как оператор, как отдельная структура бизнеса, которая предоставляет услуги для другого бизнеса. Никакого отношения к отсечению Беларуси от остального мира это не имеет, — утверждает специалист.





А для чего устанавливается такое ПО?





— Есть обычные классические рассылки рекламного сервисного характера, которые бизнес делает для коммуникации со своими клиентами. К примеру, МТС, “Евроторг” и так далее, любая компания, которая использует это в целях маркетинга, — объясняет мужчина. — Если альфа-имя [последовательность букв, которые выступают в качестве имени отправителя СМС-сообщений при массовой рассылке. — Еврорадио] компании будет признано международным, то трафик будет тарифицироваться по другой стоимости. Разнесение между международным и национальным будет сбольшего производить оператор.





Бывает, что некоторые компании недобросовестно используют данные инструменты для увеличения своей прибыли. Когда сторонний трафик подмешивают в национальный, это нарушает все правила работы с данным направлением.





К примеру, код аутентификации Google идёт от альфа-имени какого-нибудь другого сервиса. В этом случае “Белтелеком” при блокировке международного трафика не хочет, чтобы было подмешивание в имена от клиентов, с которыми он будет работать. Поэтому и заказывает эту услугу, перекладывает эту ответственность на партнёра.





Справка. P2P (Person-to-Person) — СМС-коммуникация между двумя абонентами мобильных операторов, стандартное использование СМС, когда сообщение идёт от одного мобильного телефона на другой.





A2Р (Application-to-Person) — обеспечивает возможность отправлять СМС-сообщения не только при помощи мобильного телефона, но и через интернет, используя специальные сервисы. Этот метод позволяет различным организациям общаться со своей целевой аудиторией.