В организации рассказали журналистам:





— Раньше мы использовали то, что было в открытом доступе, а теперь они, как и весь капиталистический мир, предлагают получать информацию за определенную сумму денег — а это немало, сотни тысяч евро за годовую подписку. Как нам известно, запросили оплату у всех, это не только Беларусь, говорить про политику не приходится.





The Village Беларусь подметил, что с сайта Белгидромета пропал не только британский прогноз погоды. Так, еще в этом году на сайте Meteoinfo.bу были представлены прогнозы погоды по численной модели британского Met Office (UKMET), по численной модели американского NOAA, по численной модели канадского CMC, по численной модели американского NAVGEM (FNMOC) и средний прогноз для трех моделей: UKMET/Met Office (Великобритания), GFS/NCEP-NOA (США), GEM/CMC (Канада).





Сейчас ссылки на эти прогнозы не работают, доступен только один численный прогноз погоды: «на основе мезомасштабной численной модели атмосферы WRF-ARW, счет которой производится на вычислительном оборудовании Белгидромета». Эта модель разработана в США, WRF — это аббревиатура от Weather Research and Forecasting, а ARW — обозначение динамического ядра (сокращение от Advanced Research WRF, ядро было разработано в NCAR — National Center for Atmospheric Research).





В Белгидромете добавляют, что у них есть другие модели: «европейская, российская».