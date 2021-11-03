Умер врач Сергей Шкляревский - он проработал в медицине 70 лет
Ушел из жизни белорусский врач Сергей Шкляревский, самый пожилой доктор в стране, который проработал в медицине 70 лет, сообщает Минздрав Беларуси.
Он был заведующим фельдшерско-акушерским пунктом деревни Покрашево Слуцкого района Минской области.
Шкляревский отмечен двумя орденами Ленина, Почетной грамотой Верховного Совета БССР, медалью “За преданность профессии”. Ему было присвоено звание Героя Социалистического труда.
12:41 03/11/2021
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