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Умер врач Сергей Шкляревский - он проработал в медицине 70 лет

Ушел из жизни белорусский врач Сергей Шкляревский, самый пожилой доктор в стране, который проработал в медицине 70 лет, сообщает Минздрав Беларуси.


Он был заведующим фельдшерско-акушерским пунктом деревни Покрашево Слуцкого района Минской области. 

Шкляревский отмечен двумя орденами Ленина, Почетной грамотой Верховного Совета БССР, медалью “За преданность профессии”. Ему было присвоено звание Героя Социалистического труда.
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