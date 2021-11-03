



Например, несколько дней назад пресс-служба ведомства сообщила, что «темпы прироста заболеваемости COVID-19 немного уменьшаются». В первую очередь – потому, что на несколько человек в сутки снижается количество пациентов, находящихся на ИВЛ. Разумеется, о причинах этого снижения более подробной информации нет.





В трех областях Беларуси, отмечает ведомство, эпидемиологическая ситуация позволяет поэтапно выводить некоторые отделения медучреждений из «ковидного режима».





А в некоторых регионах Беларуси, как обтекаемо выразился начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Алексей Щербинский, количество госпитализированных с covid-19 пациентов снизилось от 2 до 10%.





Впрочем, из информации на сайте госзакупок следует: на местах – в частности, в Гомельском областном онкодиспансере, Витебской и Брестской больницах скорой помощи, больницах Толочина, Вилейки, Свислочи, – продолжают закупать медицинский кислород и комплектующие на ноябрь-декабрь.









Скриншот goszakupki.by





некоторые стационары выводят из красной зоны и возобновляют плановую помощь. Но происходит это только потому, что «под коронавирус» переоборудуются отделения в других больницах. И врачей в них, увы, больше не становится. Медики, с которыми пообщался «Филин» на условиях анонимности, подтверждают: действительно,





Опять же, несмотря на уверения чиновников, что больницы хорошо оснащены, далеко не все из них справляются самостоятельно.





В Гомеле, Житковичах, Ганцевичах новые кислородные концентраторы для медучреждений приобрели лишь благодаря спонсорской помощи профсоюза медиков и работников АПК, которые, утверждают местные власти, «откликнулись на ходатайство» районного руководства.





В Жлобине средства для центральной райбольницы собирали на субботнике с участием работников БМЗ.





К тому же министерство здравоохранения само слегка сбивает градус бодрости официальных отчетов – отменив после критики Лукашенко обязательный масочный режим, чиновники решили пойти другим путем. Новый креатив ведомства – проект по профилактике распространения коронавирусной инфекции «Спасибо-пожалуйста! Дзякуй-калі ласка!».





Это пакет информационных табличек на русском и белорусском языках, по задумке, «призванный рекомендовать общественности соблюдение мер безопасности и необходимость вакцинирования от COVID-19».





Словом, теперь Минздрав не запрещает, не приказывает и даже не рекомендует, а «персонифицировано обращается к каждому», просит белорусов быть сознательными и благодарит за ответственное поведение.





То, что русский с белорусским кое-где в подписях перепутались, вероятно, можно списать на трудности перевода. А то, что одна из табличек удивительно напоминает логотип разгромленного в мае интернет-портала, ныне признанного экстремистским – то ли недосмотр дизайнеров, то ли, наоборот, тонкий намек, что и в госструктурах есть люди не только «минздравомыслящие».





В ближайшее время таблички должны появиться в торговых сетях и общепите, общественном транспорте, в учреждениях образования, на предприятиях и в организациях – чего-чего, а бумаги для этих целей в стране хватит.





Но вот хватит ли убедительности Минздрава, в статистику которого люди упорно не верят?





С марта-апреля, со старта массовой вакцинации в Беларуси, к 1 ноября, то есть более чем за полгода, прошли полный курс вакцинации «более 2 214 000 человек». И планы министра Дмитрия Пиневича к концу года, то есть за оставшиеся два месяца, довести количество привитых до 5 миллионов человек выглядят чересчур уж оптимистично.





Не говоря уже о том, что для выработки коллективного иммунитета и тем более победы над пандемией, вакцинированных должно быть гораздо больше.