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В Минтруда - о тех, кто может получить пенсию на 5 лет раньше

Министерство труда и социальной защиты Беларуси напомнило о новшестве в пенсионном обеспечении многодетных матерей, сообщает БелТА.

С этого года увеличена общая продолжительность времени по уходу за ребенком, включаемая в трудовой стаж, а также снижен требуемый страховой стаж.

Как отмечает Минтруда и соцзащиты в своем Telegram-канале, норма вступила в силу с 1 января 2021 года в соответствии с указом «О социальной поддержке отдельных категорий граждан». 

Многодетным матерям, родившим пять и более детей и воспитавшим их до восьмилетнего возраста, предоставлено право на трудовую пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет. 

При этом установлены пониженные требования к стажу работы:

требуется 5 лет работы с уплатой обязательных страховых взносов (страховой стаж)
и 15 лет общего стажа (с учетом страхового).

Независимо от возраста пенсия по возрасту назначается многодетным матерям, родившим пять и более детей и воспитавшим их до 16-летнего возраста, при стаже работы на предприятиях сельского хозяйства непосредственно в производстве сельскохозяйственной продукции не менее 10 лет (без зачета в стаж времени ухода за детьми).


Многодетным матерям, родившим четверых детей и воспитавшим их до восьмилетнего возраста, трудовая пенсия по возрасту назначается по достижении общеустановленного пенсионного возраста при пониженном страховом стаже – 10 лет и наличии 20 лет общего стажа (с учетом страхового).

В общий стаж наряду с периодами работы засчитываются также п� �иоды ухода за детьми в возрасте до 3 лет общей продолжительностью не более 12 лет.

Напомним, для назначения пенсии по возрасту на общих основаниях в 2021 году требуется не менее 18 лет страхового стажа. Страховой стаж ежегодно увеличивается на 6 месяцев до 20 лет к 2025 году.
Источник: myfin.by
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