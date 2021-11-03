Свабода собрала несколько свидетельств людей, которые столкнулись с ситуацией напрямую.





К концу октября одна из жительниц Гомеля похоронила мать, которая умерла от последствий коронавируса. Она заметила в своем посте, что не следует верить официальной статистике умерших.





По ее наблюдениям, к моргам стоят очереди из автомобилей ритуальных бюро, а гроб отдельно не купить — только с полным комплексом услуг.





"Мать умерла вечером в больнице. В этот же вечер мы связались с ритуальным бюро, чтобы договориться на завтра на похороны. Там ответили, что не факт, что удастся завтра похоронить. Смотря в какое время отдадут тело, ведь морги переполнены. Если днем - то вечером хоронить не будем — так нам сказали", - рассказала жительница Гомеля.





Когда она пришла в морг больницы, то увидела, что "пакеты с трупами лежали на полу и столах".





"Страшно смотреть... Не знаю, может, у них практика такая - складывать вот так просто. В морге сказали, что тело отдадут в 13.00. До нас была машина с ритуального бюро за покойником. И после нас. Примерно раз в тридцать минут из морга ритуальное бюро забирало покойника", - добавила женщина.





Мать она похоронила не в Гомеле, а на ее родине в провинции. Поэтому не знает, какая обстановка на Гомельском кладбище.





О ситуации в Гомеле журналисты спросили у руководителя одного из ритуальных бюро, который согласился поговорить на условиях анонимности. Он подтвердил, что захоронений в городе сейчас происходит больше, чем обычно. И у моргов иногда действительно образуются очереди из катафалков.





"Ситуация, которую вы описали, наблюдается в нашем городе в течение последних трех недель. Похожая ситуация была и осенью прошлого года. Единственное, что экскаваторы работают только на новых участках Стукачевского кладбища. Надеемся, что, как и в прошлом году, ситуация нормализуется до конца ноября", — пояснил руководитель бюро.





Сотрудница Государственного бюро ритуальных услуг в Гомеле отметила, что «ситуация, когда нельзя купить отдельно только гроб, сложилась в частных ритуальных бюро. У нас можно купить отдельно гроб или венок — кому что нужно».





В Гомеле ритуальные услуги оказывают около 30 частных бюро. Официальная статистика умерших от коронавируса отдельно для города и области не публикуется.





По данным министерства здоровья Беларуси, за сутки 1 ноября зафиксировано 1979 новых случаев заболевания, 16 человек умерли. Всего с начала пандемии в стране от коронавируса и его последствий умерли 4662 человека.





Однако многие беларусы в ту статистику не верят, и склонны думать, что официальные цифры больных и умерших могут сильно отличаться от реальных.











