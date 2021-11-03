



В Минском городском суде работали саперы, в здание никого не пускали. Позже саперные операции закончились и всех запустили в здание, сообщают правозащитники.





Суд должен был начаться 3 ноября в 10.00 после четырех месяцев перерыва. 6 июля по делу Дедка назначили судебную психо-лингвистическую экспертизу, которая проводилась эти месяцы.





Суд над политзаключенным начался 29 июня в Минском городском суде.





32-летнего анархиста и политзаключенного Николая Дедка задержали в ноябре прошлого года на съемной квартире в поселке Сосновый в Осиповичском районе.





Николая обвиняют в призыве к захвату власти, незаконных действия с горючими веществами, организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.





Правозащитники сообщали, что после задержания активиста пытали: били дубинкой, электрошокером по пяткам, угрожали изнасилованием. У Дедка требовали назвать пароли и администраторов телеграмм-каналов.