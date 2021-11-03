



Как сообщает «Украина24» , это разработка львовских ученых — препарат, которому в мире аналогов нет, выращен на дрожжах.





Параллельно во львовском Институте биологии клеток разрабатывают инъекционную вакцину. Этот препарат на основе очищенных вирусовых белков уже проходит клинические исследования на мышах, результаты обещают через две недели. Впрочем, именно пероральную вакцину исследователи считают более перспективной. Она значительно дешевле в производстве и должна быть эффективна против различных штаммов COVID-19.





Ученые рассказывают, что их цель – сделать пероральную вакцину, которая может использоваться либо как таблетка, либо как микстура, либо как спрей. Она представляет собой не очищенный белок, а просто дрожжевые клетки, к которым прикреплены наружу вирусные белки.





Ранее Евгений Комаровский заявил, что рано или поздно каждый столкнется с коронавирусом, поэтому вакцинироваться надо всем.





— Если вы встретились с живым, матерым вирусом и с вами ничего не случилось, то не истерите, а вакцинируйтесь. Если вы нормально перенесли взрослый вирус, то когда говорят, что вам введут фрагмент белка вируса, зачем устраивать истерики? Вакцинируйтесь и расслабьтесь. Вы переболели без симптомов — замечательно. Но пока вы вырабатывали иммунитет, вы ходили и распространяли его. Сейчас придет новый вирус, и вы опять будете ходить его распространять? Сделайте прививку, — сказал он.