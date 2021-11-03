Извержение вулкана на Канарах усилилось. Отменили ряд рейсов и закрыли школы
В течение последних двух дней извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Пальме усилилось. На острове отменили ряд рейсов и закрыли школы в пяти муниципалитетах.
Фото: извержение вулкана на Канарах усилилось (Getty Images)
В течение последних двух дней извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Пальме усилилось. На острове отменили ряд рейсов и закрыли школы в пяти муниципалитетах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на El Pais.
От пепла больше всего страдают западная и северо-западная часть острова. В то же время усилился поток лавы, продвигающийся на юг.
Из-за ухудшения воздуха власти приостановили очное обучение в школах пяти муниципалитетов на неопределенный срок.
С начала текущих суток на Пальме зафиксировали 50 мелких землетрясений. Их амплитуда не превышала 3,6.
Авиаперевозчик Binter отменил рейсы по меньшей мере до вторника.
09:41 03/11/2021
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