Фото: извержение вулкана на Канарах усилилось (Getty Images)





В течение последних двух дней извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Пальме усилилось. На острове отменили ряд рейсов и закрыли школы в пяти муниципалитетах.





Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на El Pais.





От пепла больше всего страдают западная и северо-западная часть острова. В то же время усилился поток лавы, продвигающийся на юг.





Из-за ухудшения воздуха власти приостановили очное обучение в школах пяти муниципалитетов на неопределенный срок.





С начала текущих суток на Пальме зафиксировали 50 мелких землетрясений. Их амплитуда не превышала 3,6.





Авиаперевозчик Binter отменил рейсы по меньшей мере до вторника.