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Извержение вулкана на Канарах усилилось. Отменили ряд рейсов и закрыли школы

В течение последних двух дней извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Пальме усилилось. На острове отменили ряд рейсов и закрыли школы в пяти муниципалитетах.

 Фото: извержение вулкана на Канарах усилилось (Getty Images)

В течение последних двух дней извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Пальме усилилось. На острове отменили ряд рейсов и закрыли школы в пяти муниципалитетах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

От пепла больше всего страдают западная и северо-западная часть острова. В то же время усилился поток лавы, продвигающийся на юг.

Из-за ухудшения воздуха власти приостановили очное обучение в школах пяти муниципалитетов на неопределенный срок.

С начала текущих суток на Пальме зафиксировали 50 мелких землетрясений. Их амплитуда не превышала 3,6.

Авиаперевозчик Binter отменил рейсы по меньшей мере до вторника.
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