Фото в редакцию прислали читатели Blizko.by . Искусственное дерево начали устанавливать сегодня, возле «экстрим-парка» на Столетова. На фото видно, что рабочие уже установили металлический каркас будущего дерева.





До нового года еще два месяца, однако, украшать город решили пораньше. Кстати, несколько лет назад в этом месте елку начали украшать еще раньше – в конце октября.





Фото: zviazda.by















