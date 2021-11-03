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Фотофакт: в Слепянке начали монтировать новогоднюю елку

Новогоднее настроение минчанам решили подарить уже в начале ноября.

 
Фото в редакцию прислали читатели Blizko.by. Искусственное дерево начали устанавливать сегодня, возле «экстрим-парка» на Столетова. На фото видно, что рабочие уже установили металлический каркас будущего дерева.

До нового года еще два месяца, однако, украшать город решили пораньше. Кстати, несколько лет назад в этом месте елку начали украшать еще раньше – в конце октября.

 Фото: zviazda.by

 
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