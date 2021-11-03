Сегодня ожидаются дожди

До +12 °С и дожди ожидаются в Беларуси 3 ноября, сообщает сайт pogoda.by





В среду будет в основном облачно, временами дождливо. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер ожидается юго-восточный, днем с переходом на юго-западный умеренный, 5–10 м/с. Порывы могут достигать 12 м/с.





Температура воздуха ночью будет находиться в пределах +3… +8 °С, днем обещают +6… +12 °С. В Минске и Гродно прогнозируют +7… +9 °С, в Витебске и Могилеве — +8… +10 °С, в Бресте и Гомеле — +9… +11 °С.



