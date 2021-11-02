



В канун Дзядов – Дня поминовения усопших на старейшем кладбище Беларуси, которое располагается недалеко от центрального рынка в Гродно, зажглись десятки свечей и лампадок, пишет Sputnik. В этот вечер католики молились за души умерших предков и вспоминали тех, кто покинул этот мир.





Осенние Дзяды принято считать главным поминальным днем у белорусов. Католики отмечают его 2 ноября, православные – в одну из суббот с 1 по 11 ноября. Каждый год вечером 1 ноября католики отправляются на кладбища с цветами и лампадками. В этот день в костеле отмечается День всех святых, 2 ноября – День поминовения усопших.





Верующих призывают в эти дни приходить на кладбища ради молитвы за души покинувших этот мир родственников. Некрополь становится местом, где можно вспомнить о скоротечности земной жизни, о том, зачем мы пришли в этот мир и как человек использует отведенное ему время – делает мир лучше или наоборот.





Старое католическое кладбище в Гродно накануне Дня поминовения усопших выглядело как после генеральной уборки. Летом здесь вырастает высокая трава, в которой прячется большинство старых заброшенных могил. Сейчас здесь срубили все кустарники, а высокую траву скосили и убрали.





Лампадки горели не на всех могилках. Здесь сохранилось много надгробий, которым больше сотни лет. Родственников, которые могут совершить поминальный обряд возле них, в Гродно нет.





Старое кладбище в Гродно занимает площадь более трех гектаров, считается не только самым старым, но и одним их самых больших в Беларуси. Гродненский некрополь интересен тем, что собрал множество красивых и необычных памятников. Только здесь сохранились многие архитектурные формы и стили, которые 150-200 лет назад можно было встретить в самом Гродно, но до наших дней не сохранились.





Можно, например, найти надгробия в стиле романтизма, эклектики, конструктивизма. На надгробия гродненцы не скупились, состоятельные горожане заказывали их у самых известных мастеров Европы. Многие надгробия имеют богатую декорацию, которая повторяется от памятника к памятнику. Это символы креста, сердца, якоря, факелов, вьющегося плюща и папоротника, надгробия в форме дуба с обрубленными ветками, вырезанные в камне венки самшита.





Старое католическое кладбище было создано первым, оно принадлежало Фарному приходу. Его открыли весной 1792 года как городское общественное католическое кладбище. Лишь спустя 100 лет здесь начали хоронить православных. Сейчас некрополь состоит из двух частей — православной и католической, которые соединены в единый комплекс. Иногда его называют "Фарным", "Старым" или "на Антонова". Хотя формально кладбище находится на улице Пригородная.







