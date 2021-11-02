







Подросток умер от передозировки метадоном в Минске. В отношении сбытчика наркотика заведено уголовное дело. Об этом сообщили в УСК по городу Минску.





Согласно материалам дела, пишет Belarus.kp.ru, 7 июля 2021 года в одну из больниц Минска госпитализировали двоих несовершеннолетних с признаками отравления психоактивными веществами. Медики выявили в крови одного из них особо опасный наркотик метадон и обратились в милицию.





Как выяснилось, подростки 16 и 17 лет приобрели запрещенное вещество и вместе употребили его, после чего были доставлены в больницу. 17-летний подросток умер 15 августа, не приходя в сознание. Согласно экспертному заключению, причиной его смерти стало острое отравление метадоном.





Правоохранители задержали сбытчика. Им оказался 18-летний минчанин. Молодой человек имеет среднее образование, ранее не был судим, работал в кафе быстрого питания. Его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 328 («Незаконный сбыт наркотических средств, повлекший по неосторожности смерть человека в результате их потребления») и ч. 3 ст. 328 («Незаконный сбыт наркотических средств»). Санкции по данным статьям предусматривают до 25 лет лишения свободы.







