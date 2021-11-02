



В частности, смартфоны и часы Apple Watch смогут самостоятельно выявлять ДТП и звонить в экстренные службы, сообщает 024.by со ссылкой на The Wall Street Journal.





Новая функция уже прошла ряд испытаний и может появиться на новых устройствах Apple уже в 2022 году.





«Apple планирует в следующем году выпустить функцию, которая называется «Отслеживание аварий» (Сгаѕһ detection) для iPhone и Apple Watch. «Отслеживание аварий» будет оценивать данные сенсоров и датчиков, которые встроены в гаджеты Apple», — говорится в сообщении.





При дорожно-транспортных происшествиях будут учитываться показатели акселерометра, например, резкие скачки силы тяжести. Кроме того разработчики заявляют, что после столкновения, устройства автоматически смогут сделать звонок в службы спасения.



