Новые iPhone смогут вызывать спасателей при ДТП
Американская компания Apple работает над внедрением новых функций для своих устройств.
В частности, смартфоны и часы Apple Watch смогут самостоятельно выявлять ДТП и звонить в экстренные службы, сообщает 024.by со ссылкой на The Wall Street Journal.
Новая функция уже прошла ряд испытаний и может появиться на новых устройствах Apple уже в 2022 году.
«Apple планирует в следующем году выпустить функцию, которая называется «Отслеживание аварий» (Сгаѕһ detection) для iPhone и Apple Watch. «Отслеживание аварий» будет оценивать данные сенсоров и датчиков, которые встроены в гаджеты Apple», — говорится в сообщении.
При дорожно-транспортных происшествиях будут учитываться показатели акселерометра, например, резкие скачки силы тяжести. Кроме того разработчики заявляют, что после столкновения, устройства автоматически смогут сделать звонок в службы спасения.
Источник: Ирина Амельченко
21:22 02/11/2021
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