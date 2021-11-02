



Эксперт отметил, что в последние несколько месяцев в Беларуси чаще всего люди заражаются именно штаммом ковид «Дельта». По словам Александра Тарасенко, зарегистрированные случаи инфицирования вариантом «Дельта Лайт» на территории страны были единичными.





Заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь подчеркнул, пишет 024.by, что именно эти данные позволяют специалистам разрабатывать вакцину от коронавируса отечественного производства: «Мы, выделяя штамм «Дельта», делаем вакцину для будущего промышленного производства».





Напомним, что ранее Минздрав Беларуси заявлял о том, что первая крупная партия белорусского препарата от коронавирусной инфекции будет выпущена уже в первой половине 2022 года. Также специалисты Министерства здравоохранения страны сообщали о том, что заболеваемость Covid-19 в последнее время в стране пошла на спад.







