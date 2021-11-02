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Британия извинилась перед израильским министром-инвалидом

Правительство Великобритании извинилось перед израильским министром Карин Эльхаррар, которая не смогла попасть на климатический саммит в Глазго из-за отсутствия инфраструктуры для передвижения на инвалидной коляске, сообщает BBC.


По словам министра по окружающей среде Великобритании Джорджа Юстиса, инцидент вызывает “глубокое сожаление”, и правительство официально принесло извинения госпоже Эльхаррар, у которой мышечная дистрофия. Тем не менее он обвинил власти Израиля, которые “не предупредили их”.

Ранее министр инфраструктуры Израиля заявила, пишет Haqqin.az, что не смогла попасть на конференцию, потому что единственным вариантом было "либо идти пешком, либо сесть на шаттл-бас, который также не подходил для инвалидной коляски". В итоге ей пришлось прождать около места проведения конференции два часа, прежде чем вернуться в отель.
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