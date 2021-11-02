Из-за густого туман аэропорт Шереметьево не принимал самолеты. Фото: pixabay.com





Плохие метеоусловия помешали посадить в аэропорту Москвы как минимум 70 самолетов, сообщил Belarus.kp.ru со ссылкой на ТАСС, пишет. Накрывший столицу России плотный туман вынудил отправить на запасные аэродромы десятки авиарейсов. Некоторые борты садились и в Беларуси.





В частности в Гомеле выполнили посадку частные рейсы из Милана и Белграда, проинформировал Sputnuk Беларусь. Из-за тумана в Москве самолеты, направлявшиеся в столицу России, пилоты посадили в гомельском аэропорту.





Частные самолеты развернулись в Москве и сели в Гомеле. Фото: скриншот flightradar24.com





Около 13.00 дня метеоусловия в Москве стали лучше и авиационный коллапс завершился, а аэропорт Шереметьево вернулся к плановому режиму работы.







