Есть нюанс: сайты стопковид.бел и стойкавід.бел, указанные на табличках, не открываются.









Но после критики Лукашенко 22 октября Минздрав отменил все важные антиковидные ограничения, а от госучреждений потребовали убрать все упоминания о масочном режиме. В итоге водители ночью отковыривали от троллейбусов и автобусов наклейки с призывом надеть маску.





Сегодня, 1 ноября, пишет The-village.me, Минздрав опять передумал и опубликовал в своем телеграм-канале таблички для общественного транспорта, магазинов, общепита и других общественных мест с очень ненавязчивым, но все же призывом носить маски, вакцинироваться, пользоваться антисептиком и соблюдать дистанцию.





«В Министерстве здравоохранения разработан пакет информационных табличек на русском и белорусском языках призванный рекомендовать общественности соблюдение мер безопасности и необходимость вакцинирования от COVID-19. Концепция — персонифицированное обращение к каждому, просьба быть сознательным и благодарность за ответственное поведение. Пакет подготовлен для торговых сетей, общепита, общественного транспорта, учреждений образования, для предприятий и организаций», — говорится в сообщении Минздрава.



