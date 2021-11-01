



По информации пресс-центра БЖД, из Минска новогодний поезд, где в качестве проводниц пассажиров предусмотрены Снегурочки, будет отправляться вечером 10, 17, 24, 28 декабря, а также 2, 4, 6, 14 января 2022 года.





В Брест железнодорожный состав прибудет утром следующего дня, пишет 1reg.by, а дальше туристов на автобусе отвезут в Беловежскую пущу – в поместье Деда Мороза.

Стоимость поездки для взрослых и детей в возрасте 14-18 лет составит 135 рублей, для детей с 10 до 13 лет – 131 рубль, для детей с 6 до 9 лет – 109,16 рубля, детям до 5 лет поездка с с железнодорожным билетом обойдется в 102,16 рубля.





В БЖД отмечают, что в стоимость входит как сам билет на поезд, так и экскурсии, входные билеты в поместье Деда Мороза. Кроме того, включены блины с чаем, новогодний подарок от Деда Мороза и анимационная программа на обратном пути.





Впрочем, добраться в Беловежскую пущу экономнее будет на своем транспорте и оплатить все услуги на месте. К примеру, в билетных кассах Национального парка билет на автобусную экскурсию в поместье Деда Мороза можно будет приобрести по 12 рублей для взрослых и по 10 рублей для детей (от 1 года до 14 лет).





Автобусы в поместье Деда Мороза курсируют ежедневно по расписанию – в 11.00, 13.30 и 16.00. С 10 декабря в выходные и праздничные дни автобусы к Деду Морозу будут отправляться каждый час.





Также можно посетить музей Природы (стоимость билетов 4-5 рублей) и вольеры с дикими животными (стоимость билетов 3-4 рубля) либо отправиться на обзорную автобусную экскурсию с посещением Музея народного быта и старинных технологий. Автобусы отправляются ежедневно в 11.00 и 14.00 при наборе группы более 10 человек (стоимость билетов 10-15 рублей).