







В Гомельской области задержан 23-летний мужчина, который обвиняется в растлении подростков, сообщает Еврорадио со ссылкой на Следственный комитет во вторник.





По данным следствия, на протяжении 5 лет мужчина вел активную переписку в социальной сети "ВКонтакте" с девочками и мальчиками, в основном в возрасте от 11 до 14 лет. Он входил в доверие к подросткам, вызывал интерес к своей личности, после чего вел переписку непристойного и циничного содержания, рассказали в СК.





Во время переписки мужчина убеждал потерпевших встретиться с ним, после чего совершал в отношении них действия сексуального характера.





Потерпевшими по уголовному делу признаны 12 жителей Гомеля и Гомельской области в возрасте до 16 лет.





Фигуранту предъявлено обвинение по 6 статьям УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.







