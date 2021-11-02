



Ранее сообщалось, что 2021 год может войти в историю как один из наиболее неблагоприятных по числу магнитных бурь. Самая сильная за всю историю наблюдений геомагнитная буря была в 1859 году с 28 августа по 2 сентября.





Тогда на Солнце наблюдались многочисленные пятна и вспышки, все это описал британский астроном Ричард Кэррингтон. Впоследствии сильные геомагнитные бури и другие активные явления на Солнце стали называть "Событием Кэррингтона" или "Солнечным суперштормом".





Как следует из предварительного прогноза, в этом месяце ожидается три достаточно мощные магнитные бури.





"Вчера и сегодня метеозависимые люди уже ощутили солнечное геомагнитное влияние. Но по-настоящему следует быть внимательными к своему самочувствию 11, 14-18 и 25-29 ноября", – сообщил Sputnik эксперт в области астрофизики.





По его словам, самая сильная магнитная буря будет в середине месяца, а 11 ноября и 25-29 ноября солнечная активность будет относительно умеренной.





При этом медики предупредили, что людям с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями следует обратить внимание в эти дни на свое здоровье – ограничить физические нагрузки, употребление кофе, крепкого чая, отказаться от курения и алкоголя.





Также в ноябре будет несколько опасных дней с точки зрения солнечной активности – это 6, 7 и 8 ноября.





Считается, что распространенная реакция людей на магнитные бури – головная боль, скачки артериального давления, тревожность и быстрая утомляемость.