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Солнечный супершторм: три сильные магнитные бури обрушатся на нас в ноябре

Согласно прогнозам астрофизиков, в ноябре стоит опасаться сразу нескольких сильных магнитных бурь.


Ранее сообщалось, что 2021 год может войти в историю как один из наиболее неблагоприятных по числу магнитных бурь. Самая сильная за всю историю наблюдений геомагнитная буря была в 1859 году с 28 августа по 2 сентября.

 Тогда на Солнце наблюдались многочисленные пятна и вспышки, все это описал британский астроном Ричард Кэррингтон. Впоследствии сильные геомагнитные бури и другие активные явления на Солнце стали называть "Событием Кэррингтона" или "Солнечным суперштормом".

Как следует из предварительного прогноза, в этом месяце ожидается три достаточно мощные магнитные бури.

"Вчера и сегодня метеозависимые люди уже ощутили солнечное геомагнитное влияние. Но по-настоящему следует быть внимательными к своему самочувствию 11, 14-18 и 25-29 ноября", – сообщил Sputnik эксперт в области астрофизики.

По его словам, самая сильная магнитная буря будет в середине месяца, а 11 ноября и 25-29 ноября солнечная активность будет относительно умеренной.

При этом медики предупредили, что людям с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями следует обратить внимание в эти дни на свое здоровье – ограничить физические нагрузки, употребление кофе, крепкого чая, отказаться от курения и алкоголя.

Также в ноябре будет несколько опасных дней с точки зрения солнечной активности – это 6, 7 и 8 ноября.

Считается, что распространенная реакция людей на магнитные бури – головная боль, скачки артериального давления, тревожность и быстрая утомляемость.
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