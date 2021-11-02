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Бывший купаловец Иван Трус стал лучшим актером Санкт-Петербурга

Экс-купаловец оказался среди лауреатов XXVII театральной премии «Золотой софит»

Бывший купаловец Иван Трус стал лучшим актером Санкт-Петербурга
«Золотой софит» - самая престижная театральная премия Санкт-Петербурга. Лауреатов премии определяют тайным голосованием накануне церемонии награждения. 

В номинации лучшая мужская роль победил белорусский артист Иван Трус. Он играет в спектакле «Товарищ Кисляков» Ипполита Григорьевича Кислякова. 

Примечательно, что в труппу Александринского театра – одного из старейших драматических театров России – он поступил лишь в прошлом году. 

Спектакль передает атмосферу конца 1920-х, в которой интеллигент Ипполит Григорьевич пытается приспособится к новому времени и его вызовам. Критики говорят, что беларус в этом спектакле стал для многих настоящим открытием, его игра наполнила постановку особым смыслом.

После августовских событий актер покинул труппу Купаловского театра в Минске вместе с большинством других артистов и вместе с семьей уехал в Санкт-Петербург. 

Иван Труст оличается бунтарским характером – достаточно сказать, в Академии искусств его трижды хотели отчислить за его непростой характер. 

Он работал в минском Театре Горького, снимался в кино, но настоящую известность получил благодаря режиссеру Саулюсу Варнасу, который позвал актера на ведущие роли в Могилевский областной драматический театр.

Следует заметить, что обладатели премии «Золотой софит» нередко становятся затем и лауреатами «Золотой маски». Так что, вполне возможно, Ивана Труса ожидает в России еще одна престижная награда.
Источник: belarus.kp.ru
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