



Приговор огласят в 10.00, в суде могут присутствовать все желающие при наличии маски и паспорта.





Леонид Судаленко и Татьяна Ласица находятся под стражей с 18 и 21 января соответственно. Процесс над ними идет с 3 сентября. Правозащитников обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК), и обучении и подготовке лиц для участия в таких действиях, а также их финансировании или ином материальном обеспечении (ч. 2 ст. 342 УК).





Прокурор запросил для Судаленко и Ласицы по три года лишения свободы.





Вместе с ними по делу проходила также волонтер "Весны" Мария Тарасенко, но перед оглашением приговора женщина уехала из Беларуси — ей грозило 2,5 года колонии.