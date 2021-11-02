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Гомельским правозащитникам огласят приговор в среду

В среду, 3 ноября, суд Центрального района Гомеля огласит приговор правозащитнику Леониду Судаленко и его помощнице Татьяне Ласице, сообщают их коллеги.


Приговор огласят в 10.00, в суде могут присутствовать все желающие при наличии маски и паспорта.

Леонид Судаленко и Татьяна Ласица находятся под стражей с 18 и 21 января соответственно. Процесс над ними идет с 3 сентября. Правозащитников обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК), и обучении и подготовке лиц для участия в таких действиях, а также их финансировании или ином материальном обеспечении (ч. 2 ст. 342 УК).

Прокурор запросил для Судаленко и Ласицы по три года лишения свободы.

Вместе с ними по делу проходила также волонтер "Весны" Мария Тарасенко, но перед оглашением приговора женщина уехала из Беларуси — ей грозило 2,5 года колонии.

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