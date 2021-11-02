"Семейный подряд" на Борисовском мясокомбинате до тюрьмы довел
В Борисове оперативники ОБЭП вскрыли коррупционную схему на мясоперерабатывающем предприятии.
39-летняя начальник производства и ее 42-летний муж подстрекали коммерсантов к даче взяток.
Милиция сообщает, что незаконное вознаграждение поступало за положительное решение вопроса о поставке мясной продукции. Например, за килограмм говядины пара получала дополнительно наличными от 5 до 10 копеек. Сумма зависела от объема товара.
По информации ОБЭП Борисовского РОВД, общая сумма взяток составила не менее 12 тысяч рублей. Деньги всегда забирал мужчина в заранее оговоренных местах в Борисове и Жодино.
Возбуждено уголовное дело за получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Дома у фигурантов в ходе обыска обнаружено и изъято почти 8 тыс. долларов.
15:20 02/11/2021
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