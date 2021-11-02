39-летняя начальник производства и ее 42-летний муж подстрекали коммерсантов к даче взяток.





Милиция сообщает, что незаконное вознаграждение поступало за положительное решение вопроса о поставке мясной продукции. Например, за килограмм говядины пара получала дополнительно наличными от 5 до 10 копеек. Сумма зависела от объема товара.





По информации ОБЭП Борисовского РОВД, общая сумма взяток составила не менее 12 тысяч рублей. Деньги всегда забирал мужчина в заранее оговоренных местах в Борисове и Жодино.





Возбуждено уголовное дело за получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Дома у фигурантов в ходе обыска обнаружено и изъято почти 8 тыс. долларов.



