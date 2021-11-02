+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Семейный подряд" на Борисовском мясокомбинате до тюрьмы довел

В Борисове оперативники ОБЭП вскрыли коррупционную схему на мясоперерабатывающем предприятии.

39-летняя начальник производства и ее 42-летний муж подстрекали коммерсантов к даче взяток.

Милиция сообщает, что незаконное вознаграждение поступало за положительное решение вопроса о поставке мясной продукции. Например, за килограмм говядины пара получала дополнительно наличными от 5 до 10 копеек. Сумма зависела от объема товара.

По информации ОБЭП Борисовского РОВД, общая сумма взяток составила не менее 12 тысяч рублей. Деньги всегда забирал мужчина в заранее оговоренных местах в Борисове и Жодино.

Возбуждено уголовное дело за получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Дома у фигурантов в ходе обыска обнаружено и изъято почти 8 тыс. долларов.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]