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Задержанного в России беларуского хакера Павловича отпустили

Вчера в России по запросу Интерпола был задержан беларус Сергей Павлович.

В 2008-м он проходил по будто бы самому крупному в истории США хищению частной информации — это были данные банковских карт. В Беларуси Павлович был осужден на 10 лет, но американцы не признают отбытый в Беларуси срок.


Как стало известно «Нашей Ниве», Павловича уже отпустили. Вот что он рассказал:

«Вчерашнее задержание было связано с давним розыском 2007 года. Мы это решаем с американской прокуратурой, кажется все нормально, но розыск висит. Я вчера зарегистрировался в гостинице, зазвенел в базе, приехали сюда органы, но всё этично: зашли в ресторан, я ем, говорю: можно доесть? — Да, Сергей Александрович.

В отделе правда посидел с «бичами», потом в «обезьянник» закинули на полчаса, шнурки забрали, ремень, часы. Я говорю: «Вы что? Меня через час уже отпустят». Мне ответили: «Ну да, но таковы правила».

Потом прокурор приехал, мы побеседовали о том, был ли я в США, левые вопросы — отпустили, я жив и на свободе».
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