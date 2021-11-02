Бывшего сотрудника ОМОНа, который уволился еще в 2012 году (но при задержании ему это припомнили), обвинили в перекрытии дорог сцепкой на акции протеста в день выборов, сообщает Вясна.





В чем обвинили?

Согласно обвинению, Максим Климович 9 августа стоял в сцепке локтями на Стеле, выкрикивал лозунги, совершал хлопки руками, чем блокировал движение транспортных средств и нарушил общественный порядок и совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 342 Уголовного кодекса.





Вину Климович на суде признал полностью.





Когда задержали Климовича?

Максима Климовича вычислили по фото с акции протеста, где он стоит в сцепке с другом. В начале лета этого года он уехал жить в Польшу, но вынужден был вернуться.





Через несколько дней после возвращения, 17 августа, его задержали дома в агрогородке Хатежино. Обыск проводился по статье 342 Уголовного кодекса (действия, грубо нарушающие общественный порядок). Обвинение по этой статье ему было и предъявлено.





После задержания сотрудники ГУБОПиКа записали "покаяльное" видео с бывшим сотрудником ОМОНа, где он признается, что 9-11 августа прошлого года «находился в сцепке с целью противодействия сотрудникам правопорядка».





При этом, пропагандистские телеграм-каналы преподнесли информацию о его задержании, как о преследовании тех, кто уволился с госслужбы в знак протеста в 2020 году: «Сжег служебное удостоверение и пошел на ассовые беспорядки».





Хотя Климович принял решение уволиться со службы еще в 2010 году — после событий на выборах. Официально уйти со службы ему удалось только в 2012 году. Теперь он работал автослесарем.





Что говорил на суде?

На процессе Климович рассказал, что в сцепку попал «неспециально и неожиданно». По его словам, когда сотрудники ОМОНа начали наступление с помощью гранат, пуль и других спецсредств, то он с другом оказался между толпой и ОМОНом. Их подхватили под руки, так и образовалась сцепка. Поддался общему настроению и влиянию толпы. Сожалеет, полностью раскаивается и признает вину.





Свидетель давал показания из клетки рядом с обвиняемым

В качестве свидетеля на суд в наручниках привели друга Климовича, который также находится под стражей. На суде Максима Микулича завели в клетку к обвиняемому. Показания свидетель давал в клетке и в наручниках.





Микулич — друг, с которым он был 9 августа на протестах и в сцепке. Вероятно, ему вменяется в вину тот же эпизод и скоро состоится суд и над ним. Показания Микулича совпадают с показаниями Климовича: проголосовали, встретились, поехали в город, машину оставили у "Короны" и пошли на Стелу.





На суде свидетель рассказал, что когда вышли к Стеле, то людей там было немного, но потом в какой-то момент со всех сторон начали собираться люди. В это время сотрудники ОМОНа начали забрасывать протестующих светошумовыми гранатами. В какой-то момент люди стали в сцепку.





Минсктранс заявил иск о возмещении вреда в сумме 3600 рублей за перекрытие дорог, но его выделили в отдельное гражданское производство.





Чем все закончилось?

В прениях прокурор запросил для Максима Климовича с учетом чистосердечного раскаяния три года «домашней химии». Судья Юрий Машкетов приговорил политзаключенного к трем годам «домашней химии» и освободил его в зале суда.







