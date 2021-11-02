



Поэтому они составили петицию, усмотрев в пропускном режиме нарушение закона. И отправили петицию в Министерство образования. Вскоре на нее пришел ответ, ишет the-village.me





"С сентября 2021 г. в учреждениях общего среднего образования ужесточён пропускной режим: осуществлена установка турникетов, системы распознавания лиц, дополнительных видеокамер, также обязательным стало присутствие представителя правоохранительных органов в здании школ.





Нововведения коснулись, в том числе, ограничения допуска на территорию учреждений образования родителей учеников, без учёта возраста последних - малолетние или подростки.





Считаем, что указанные положения противоречат праву родителей, установленному ст.68 Кодекса о браке и семье, на воспитание детей, осуществление ухода и надзора за ними, а также обеспечению защиты прав и законных интересов детей. Согласно нормам указанного Кодекса решение об ограничении общения с ребёнком одного или обоих родителей на определённый или неопределенный срок может приниматься только судом.





На основании изложенного требуем отменить пропускной режим в школах для родителей учащихся младших классов".





Минобр переслал петицию в Управление по образованию Советского района Минска, и оттуда пришел ответ за подписью начальника управления Инессы Соболенко.





В ответе сказано, что выполнение «Примерной инструкции об организации пропускного режима» обязательно примерно для всех без исключений. Ей же запрещен беспрепятственный доступ в учреждение образования посторонних лиц. А посторонние лица — это «лица, не связанные с образовательным процессом».





А если уж очень надо, то они допускаются «по служебной необходимости при предъявлении документа, удостоверяющего личность, после регистрации в соответствующем журнале и только в сопровождении представителя учреждения образования».





А раз так, то





«…данные меры не нарушают права законных представителей несовершеннолетних, предусмотренные подпунктом 1.4 статьи 34 Кодекса Республики Беларусь «Об образовании» - «ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса и результатами учебной деятельности обучающихся».





С этой целью в каждом учреждении образования разработан алгоритм действий при организации доступа в здание учреждения законных посетителей и иных лиц по служебной необходимости».





А дальше еще раз приведен этот механизм: предъявить документ, отметиться в журнале и только в сопровождении «дежурного администратора либо учителя вы сможете пройти в нужный кабинет для решения интересующего вопроса».