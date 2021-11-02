+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Беларусы требовали убрать турникеты в школах. Вот что им ответили

Беларусам не понравилось, что в школах ввели пропускной режим с турникетами: из-за этого родители не могут попасть в школу, не пройдя хитрого квеста «А вы кто такой? А что вам там надо?».


Поэтому они составили петицию, усмотрев в пропускном режиме нарушение закона. И отправили петицию в Министерство образования. Вскоре на нее пришел ответ, ишет the-village.me

"С сентября 2021 г. в учреждениях общего среднего образования ужесточён пропускной режим: осуществлена установка турникетов, системы распознавания лиц, дополнительных видеокамер, также обязательным стало присутствие представителя правоохранительных органов в здании школ.

Нововведения коснулись, в том числе, ограничения допуска на территорию учреждений образования родителей учеников, без учёта возраста последних - малолетние или подростки.

Считаем, что указанные положения противоречат праву родителей, установленному ст.68 Кодекса о браке и семье, на воспитание детей, осуществление ухода и надзора за ними, а также обеспечению защиты прав и законных интересов детей. Согласно нормам указанного Кодекса решение об ограничении общения с ребёнком одного или обоих родителей на определённый или неопределенный срок может приниматься только судом.

На основании изложенного требуем отменить пропускной режим в школах для родителей учащихся младших классов".

Минобр переслал петицию в Управление по образованию Советского района Минска, и оттуда пришел ответ за подписью начальника управления Инессы Соболенко. 

В ответе сказано, что выполнение «Примерной инструкции об организации пропускного режима» обязательно примерно для всех без исключений. Ей же запрещен беспрепятственный доступ в учреждение образования посторонних лиц. А посторонние лица — это «лица, не связанные с образовательным процессом».

А если уж очень надо, то они допускаются «по служебной необходимости при предъявлении документа, удостоверяющего личность, после регистрации в соответствующем журнале и только в сопровождении представителя учреждения образования».

А раз так, то

 «…данные меры не нарушают права законных представителей несовершеннолетних, предусмотренные подпунктом 1.4 статьи 34 Кодекса Республики Беларусь «Об образовании» - «ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса и результатами учебной деятельности обучающихся».

С этой целью в каждом учреждении образования разработан алгоритм действий при организации доступа в здание учреждения законных посетителей и иных лиц по служебной необходимости».

А дальше еще раз приведен этот механизм: предъявить документ, отметиться в журнале и только в сопровождении «дежурного администратора либо учителя вы сможете пройти в нужный кабинет для решения интересующего вопроса».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]