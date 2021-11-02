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Эксперт: Вероятность летального исхода при дельта-штамме возросла на 132%

Вероятность летального исхода у пациента с дельта-штаммом коронавируса увеличилась на 132%.

фото носит иллюстративный характер


Об этом заявил на днях главный внештатный инфекционист Минздрава РФ, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ "НМИЦ ФПИ" Владимир Чуланов.

"Если мы говорим о дельта-штамме, то у него есть особенные свойства. Кроме того, что он быстрее распространяется, чем ранее циркулировавшие штаммы, для него характерна более высокая патогенность. 

То есть он вызывает более тяжелые формы заболевания, и [вероятность случаев] с госпитализацией, например, возрастает на 108%, как показало одно из исследований. И риск летального исхода возрастает на 132%", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Чуланов подчеркнул, что при увеличении доли вакцинированных от коронавируса граждан снижается генетическое разнообразие циркулирующих штаммов, что также означает уменьшение риска появления вариантов вируса с более неблагоприятными свойствами.

Ранее сообщалось, что абсолютное большинство заражений в четвертую волну приходится на дельта-штамм.

С начала пандемии коронавирусом в мире по официальной статистике заразились около 243,7 млн человек, более 4,9 млн умерли. 
Источник: tass.ru
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