В центре сюжета дезертировавший спецназовец, который пытается спасти свою пропавшую дочь, сообщает smartpress.by





В сети уже опубликован трейлер. В нем множество боевых сцен, в том числе вертолеты МЧС, стреляющие лазерами, солдаты, штурмующие ворота на фоне осенней белорусской деревни.









Один из актеров фильма Ринзинг Дензонгпа в интервью изданию Devdiscourse рассказал, что съемочная группа столкнулась с "экстремальными погодными условиями и проблемами с логистикой из-за ограничений во время пандемии".





Премьера фильма пройдет на индийском стриминговом сервисе ZEE5 12 ноября. "Готовьтесь и смотрите, как Отряд выходит за рамки служебного долга не только ради страны, но и ради своей дочери!", - говорится в описании.