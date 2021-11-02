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Как "бомбили" Смолевичи: в Индии покажут боевик, снятый в Беларуси в "экстремальных условиях"

В Индии планируют показать боевик "Squad" ("Отряд"), снятый в Беларуси.

В центре сюжета дезертировавший спецназовец, который пытается спасти свою пропавшую дочь, сообщает smartpress.by

В сети уже опубликован трейлер. В нем множество боевых сцен, в том числе вертолеты МЧС, стреляющие лазерами, солдаты, штурмующие ворота на фоне осенней белорусской деревни.


Один из актеров фильма Ринзинг Дензонгпа в интервью изданию Devdiscourse рассказал, что съемочная группа столкнулась с "экстремальными погодными условиями и проблемами с логистикой из-за ограничений во время пандемии".

Премьера фильма пройдет на индийском стриминговом сервисе ZEE5 12 ноября. "Готовьтесь и смотрите, как Отряд выходит за рамки служебного долга не только ради страны, но и ради своей дочери!", - говорится в описании.
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