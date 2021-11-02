



«Просто ушел, – говорит Сергей Петрович. – Я сам написал заявление об уходе. Сейчас для адвокатов созданы условия работы, которые меня не устраивают. И, наблюдая всё то, что происходит в последнее время, пришел к выводу, что лучше я оставлю эту организацию. Дембель, как говорится.





Но, будем надеяться, что ситуация в скором времени улучшится, будет новая адвокатура. А эту организацию оставлять совсем не жалко. Институт адвокатуры разрушен. И раньше были вопросы, а сейчас их стало еще больше.





Я без работы не остался. Готовлюсь к защите докторской диссертации, занимаюсь преподавательской деятельностью. Ну а что дальше – будет видно!»





В республиканской коллегии адвокатов будет новый председатель?

Не исключено, что в Белорусской республиканской коллегии адвокатов может смениться председатель. Сейчас БРКА возглавляет Виктор Чайчиц, он же является членом Совета Республики.





Однако в последнее время ходят разговоры, будто на его место может прийти один из топовых чиновников Минюста, у которого к концу нынешнего года истекает контракт. Имеют ли эти версии под собой реальную почву, наверняка станет известно ближе к выборам нового руководства БРКА.





Тем не менее «Народная Воля» поинтересовалась, что думает обо всем этом председатель БРКА Виктор Чайчиц.





«Так вы спросите у тех, кто распространяет эти слухи, – говорит Виктор Иванович. – Я сейчас нахожусь на больничном. А все новости о выборах и прочем будут размещены на нашем сайте. У нас всё очень прозрачно…»