Это произошло утром 31 октября. 32-летний мужчина разгуливал по улице с ножом, угрожал родственнику и соседям.









Наряд Департамента охраны выехал к месту. Они подъехали к месту событий, то увидели на дороге окровавленного мужчину, который с разбега запрыгнул на капот служебного автомобиля и разбил лобовое стекло.





Мужчина свои действия пояснить не смог, хотя был и трезв. Его забрали в больницу.