+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Мужчина ходил по улицам Светлогорска с ножом: угрожал соседям, запрыгнул на машину милиции

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Это произошло утром 31 октября. 32-летний мужчина разгуливал по улице с ножом, угрожал родственнику и соседям.


Наряд Департамента охраны выехал к месту. Они подъехали к месту событий, то увидели на дороге окровавленного мужчину, который с разбега запрыгнул на капот служебного автомобиля и разбил лобовое стекло.

Мужчина свои действия пояснить не смог, хотя был и трезв. Его забрали в больницу.
Источник: intex-press.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]