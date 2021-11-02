Мужчина ходил по улицам Светлогорска с ножом: угрожал соседям, запрыгнул на машину милиции
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Это произошло утром 31 октября. 32-летний мужчина разгуливал по улице с ножом, угрожал родственнику и соседям.
Наряд Департамента охраны выехал к месту. Они подъехали к месту событий, то увидели на дороге окровавленного мужчину, который с разбега запрыгнул на капот служебного автомобиля и разбил лобовое стекло.
Мужчина свои действия пояснить не смог, хотя был и трезв. Его забрали в больницу.
Источник: intex-press.by
12:44 02/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение