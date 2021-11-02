Людям, далеким от медицины, эпидемиологии и иммунологии довольно трудно осознать, насколько революционным является это заявление.





Как известно, есть два способа получить иммунитет к инфекции. Переболеть или привиться. Для всех прививок, созданных по более ранним технологиям, общим было то, что перенесенное заболевание давало более стойкий иммунитет, чем прививка.





Того же ученые ожидали и от мРНК вакцин, однако проведенное исследование, в котором участвовало 187 больниц, показало, что для мРНК-вакцин это старое правило не действует.





И после перенесенного КОВИДа, и после прививки от коронавируса, иммунитет к данной инфекции постепенно слабеет. Тем не менее, выяснилось, что те, кто перенесли КОВИД, в 5 раз чаще заражаются повторно, чем не переболевшие, но привитые мРНК-вакцинами люди.





Кроме этого, исследование доказало, что людей старше 65 лет мРНК-вакцины защищают еще надежнее. Они попадали в больницы в 19 раз реже, чем люди, переболевшие КОВИДом ранее и заразившиеся повторно в последующие 6 месяцев.





На основании этих данных исследователи CDC считают, что прививаться от коронавируса нужно как можно быстрее даже тем, кто уже переболел КОВИДом.





А уж тем, кто еще не переболел, и подавно нужно как можно скорее посетить прививочный пункт.





Инфекция рядом, а больницы перегружены. И, несмотря на все усилия врачей, люди все еще умирают от КОВИДа.





И если вы не хотите превратиться в очередную единичку в статистике умерших от КОВИДа, то вам надо как можно скорее получить эффективную защиту – сделать прививку.