Герой, за которого болела вся Беларусь
Роме Когодовскому и спасшим его медикам вручили награды
Александр Лукашенко сегодня во Дворце Независимости вручил государственные награды школьнику Роману Когодовскому и спасшим его медицинским работникам, сообщает БЕЛТА.
До начала церемонии для ее участников провели экскурсию по Дворцу Независимости.
Рома Когодовский на своих руках вынес из огня двухлетнего брата Ваню и тут же потерял сознание. Помимо ожогов, на его лице и руках были порезы от разбитого стекла, через которое ему пришлось пройти.
29 апреля Рому на вертолете транспортировали в Республиканский ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи Минска.
В консилиумах по выработке методов лечения для Ромы принимали участие министр здравоохранения, лучшие врачи разных профилей. Несколько консилиумов было проведено с участием российских коллег.
В поддержку юного героя в Беларуси была запущена акция: люди записывали видео со словами поддержки Роме и его родителям.
В больнице он провел около полугода, перенес десятки операций. И только в сентябре начался первый курс реабилитации — мальчик начал заново учиться сидеть, ходить, держать в руках предметы, говорить и писать.
Ранее Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым Рома Когодовский награжден орденом “За личное мужество”.
Государственными наградами и благодарностями отмечены также заслуги работников Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска, которые были задействованы в лечении Романа от ожогов, полученных при спасении брата.
Медалью “За трудовые заслуги” награждены комбустиолог-хирург (заведующий) детского ожогового отделения Игорь Зеленко и анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации (ожоговых больных с палатами интенсивной терапии) Марина Маркевич.
Благодарности удостоены врач – анестезиолог-реаниматолог, заведующая отделением анестезиологии и реанимации (ожоговых больных с палатами интенсивной терапии) Лариса Золотухина и операционная медицинская сестра операционного отделения Валентина Казарезова.
Декан хирургического факультета БелМАПО, главный внештатный комбустиолог Министерства здравоохранения Алексей Часнойть награждается медалью Франциска Скорины.
12:37 02/11/2021
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