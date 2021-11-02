Александр Лукашенко сегодня во Дворце Независимости вручил государственные награды школьнику Роману Когодовскому и спасшим его медицинским работникам, сегодня во Дворце Независимости вручил государственные награды школьникуи спасшим его медицинским работникам, сообщает БЕЛТА.





До начала церемонии для ее участников провели экскурсию по Дворцу Независимости.





Рома Когодовский на своих руках вынес из огня двухлетнего брата Ваню и тут же потерял сознание. Помимо ожогов, на его лице и руках были порезы от разбитого стекла, через которое ему пришлось пройти.





29 апреля Рому на вертолете транспортировали в Республиканский ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи Минска.





В консилиумах по выработке методов лечения для Ромы принимали участие министр здравоохранения, лучшие врачи разных профилей. Несколько консилиумов было проведено с участием российских коллег.





В поддержку юного героя в Беларуси была запущена акция: люди записывали видео со словами поддержки Роме и его родителям.





В больнице он провел около полугода, перенес десятки операций. И только в сентябре начался первый курс реабилитации — мальчик начал заново учиться сидеть, ходить, держать в руках предметы, говорить и писать.





Ранее Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым Рома Когодовский награжден орденом “За личное мужество”.





Государственными наградами и благодарностями отмечены также заслуги работников Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска, которые были задействованы в лечении Романа от ожогов, полученных при спасении брата.





Медалью “За трудовые заслуги” награждены комбустиолог-хирург (заведующий) детского ожогового отделения Игорь Зеленко и анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации (ожоговых больных с палатами интенсивной терапии) Марина Маркевич.





Благодарности удостоены врач – анестезиолог-реаниматолог, заведующая отделением анестезиологии и реанимации (ожоговых больных с палатами интенсивной терапии) Лариса Золотухина и операционная медицинская сестра операционного отделения Валентина Казарезова.





Декан хирургического факультета БелМАПО, главный внештатный комбустиолог Министерства здравоохранения Алексей Часнойть награждается медалью Франциска Скорины.