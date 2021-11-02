Бирилову дали полгода на выполнение рекомендаций комиссии, сообщает пресс-служба Минюста. После этого он будет должен снова пройти аттестацию. Лицензии его не лишили.





Александр Бирилов защищает интересы политзаключенного Анджея Почобута — активиста непризнанного Союза поляков.





В Беларуси в течение последнего года адвокатов, участвующих в политических процессах, нередко лишают лицензий.





Например, лишили лицензий всех адвокатов Виктора Бабарико, во время судебного процесса без адвоката остался Сергей Тихановский.