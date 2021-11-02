Давление продолжается: квалификацию адвоката, защищающего Почобута, назвали "не вполне соответствующей"
Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности признала "не вполне соответствующей требованиям законодательства" квалификацию Александра Бирилова.
Бирилову дали полгода на выполнение рекомендаций комиссии, сообщает пресс-служба Минюста. После этого он будет должен снова пройти аттестацию. Лицензии его не лишили.
Александр Бирилов защищает интересы политзаключенного Анджея Почобута — активиста непризнанного Союза поляков.
В Беларуси в течение последнего года адвокатов, участвующих в политических процессах, нередко лишают лицензий.
Например, лишили лицензий всех адвокатов Виктора Бабарико, во время судебного процесса без адвоката остался Сергей Тихановский.
Источник: euroradio.fm
12:16 02/11/2021
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