2 ноября в Беларуси отмечают Дзяды

В этот день традиционно поминают умерших предков и родственников, посещают могилы, собираются за семейным столом.





В начале 1990-х этот день был в Беларуси выходным. Во время него в Минске обычно проводилось народное шествие в Куропаты — урочище, где лежат жертвы политических репрессий. В середине 90-х официальный выходной был отменен.





Прошлогоднее шествие в Куропаты, приуроченное к Дзядам, закончилось уголовным делом на 231 человека.