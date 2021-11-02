2 ноября в Беларуси отмечают Дзяды
2 ноября в Беларуси отмечаются Дзяды — день памяти предков, народный праздник.
Фото: nlb.by
В этот день традиционно поминают умерших предков и родственников, посещают могилы, собираются за семейным столом.
В начале 1990-х этот день был в Беларуси выходным. Во время него в Минске обычно проводилось народное шествие в Куропаты — урочище, где лежат жертвы политических репрессий. В середине 90-х официальный выходной был отменен.
Прошлогоднее шествие в Куропаты, приуроченное к Дзядам, закончилось уголовным делом на 231 человека.
12:09 02/11/2021
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