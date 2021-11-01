Дато Эбралидзе (в центре)





По данным издания, такое решение приняли авторитеты известного клана Ониани — Джангвеладзе в ходе состоявшейся воровской сходки.





За разжалованного пытались заступиться некоторые воры, звонившие участникам сходки по телефону. Защищал его отец — вор в законе Амиран Ланчхутский. Но в итоге даже он был вынужден согласиться с решением остальных.





В нарушение каких именно понятий (негласные правила поведения в криминальном мире) обвиняют Дато, неизвестно, но в начале 2000-х он уже лишался статуса за то, что отличался неподобающим вору в законе поведением и занимался нецелевым расходованием общественных денег.





Вор в законе Дато Эбралидзе получил титул во многом благодаря отцу — 75-летнему Амирану, который известен в криминальном мире тем, что в 1973 году на съемках фильма «Мелодии верийского квартала» ограбил в Тбилиси будущую народную артистку СССР Алису Фрейндлих.