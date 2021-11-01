Вора в законе Дато лишили титула за недостойное поведение
В Турции за неподобающее поведение лишили титула уроженца Грузии 50-летнего Дато Эбралидзе, известного как вор в законе Дато. Об этом сообщает издание «Прайм Крайм».
Дато Эбралидзе (в центре)
По данным издания, такое решение приняли авторитеты известного клана Ониани — Джангвеладзе в ходе состоявшейся воровской сходки.
За разжалованного пытались заступиться некоторые воры, звонившие участникам сходки по телефону. Защищал его отец — вор в законе Амиран Ланчхутский. Но в итоге даже он был вынужден согласиться с решением остальных.
В нарушение каких именно понятий (негласные правила поведения в криминальном мире) обвиняют Дато, неизвестно, но в начале 2000-х он уже лишался статуса за то, что отличался неподобающим вору в законе поведением и занимался нецелевым расходованием общественных денег.
Вор в законе Дато Эбралидзе получил титул во многом благодаря отцу — 75-летнему Амирану, который известен в криминальном мире тем, что в 1973 году на съемках фильма «Мелодии верийского квартала» ограбил в Тбилиси будущую народную артистку СССР Алису Фрейндлих.
Источник: lenta.ru
11:53 02/11/2021
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