Утро 1 ноября началось для 24-летней официантки из Беларуси с визита сотрудников уголовного розыска и доставления в 16-й отдел полиции на Васильевском острове. Как выяснилось, девушка находилась в розыске на родине.





В последний раз Яна была в Беларуси около года назад. Ничего не предвещало беды. Девушка свободно перемещалась между Москвой и Петербургом, даже не подозревая, что в Беларуси её уже ищут за участие в "экстремистской организации". В отношении неё возбуждено дело по статьям о разжигании розни и призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.





Её молодой человек Никита в разговоре с «Фонтанкой» сообщил, что Яна ничего противозаконного не делала.







