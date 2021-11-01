+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Разжигание вражды: в Петербурге задержали беларуску - по запросу из Минска

В Петербурге (РФ) полиция задержала девушку из Беларуси, обвиняемую на родине в "разжигании вражды"

Утро 1 ноября началось для 24-летней официантки из Беларуси с визита сотрудников уголовного розыска и доставления в 16-й отдел полиции на Васильевском острове. Как выяснилось, девушка находилась в розыске на родине.

В последний раз Яна была в Беларуси около года назад. Ничего не предвещало беды. Девушка свободно перемещалась между Москвой и Петербургом, даже не подозревая, что в Беларуси её уже ищут за участие в "экстремистской организации". В отношении неё возбуждено дело по статьям о разжигании розни и призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.

Её молодой человек Никита в разговоре с «Фонтанкой» сообщил, что Яна ничего противозаконного не делала. 
Источник:
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]