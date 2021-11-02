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"За полтора года вышла из квартиры 4 раза". Минчанка рассказала, сколько стоит сидеть дома

Из дома выходить некуда и незачем – считает 25-летняя минчанка Анастасия. Она и раньше не любила быть в кругу людей, но с пандемией предпочла засесть в комнате на 16 «квадратов».

"За полтора года вышла из квартиры 4 раза". Минчанка рассказала, сколько стоит сидеть дома
фото носит иллюстративный характер
На что девушка тратит 1000 рублей зарплаты копирайтера и каково это – быть в добровольном заточении, пишет myfin.by

«Я из тех, кто переживал «коронапсихоз»

– Последний раз я выходила из дома четыре месяца назад. У меня страшно разболелся зуб, терпеть боль было невыносимо. Пришлось вспоминать, что такое поликлиники, талоны, очереди. До этого я не выходила из дома месяцев пять – острой нужды не было.

Многие недоумевают, как я дошла до такого затворничества, но ничего особенного я не вижу – я жуткий домосед, мне так удобно.

Я перестала выходить из дома в марте 2020 года. Новости о коронавирусе не давали жить спокойно. В детстве болела моя тетя, долго и тяжело. Все началось с кашля, пневмонии, а после – масса осложнений. Где-то на подкорках отложилась паническая боязнь заболеть чем-то подобным. А тут коронавирус – триггер для моего подсознания.

Я не могла читать новости, но и жить без новостей не могла. Моя тревожность стала зашкаливать, я боялась заболеть, переживала, что кто-то из моих родственников может пережить опыт тети. Просыпалась посреди ночи от того, что бешено колотится сердце, трудно дышать, не могла по нескольку часов успокоиться. Иногда пульс начинал скакать и днем, хотелось лечь и погрузиться в транс, чтобы оказаться вне пандемийной реальности.

Однажды я стала спускаться в метро и поняла, что не могу сесть в поезд. Пульс учащался, начинало давить пространство. Потом еще раз пять пыталась вновь спуститься в подземку, но безуспешно. Хотя еще пару лет назад метро было моим любимым видом транспорта.

Когда с паническими атаками стало тяжело справляться, я обратилась к психотерапевту. У меня выявили агорафобию (боязнь открытого пространства – прим.ред.) , прописали курсы успокоительных. Я засела дома, так было проще. А со временем привыкла к тому, что дома хорошо. С этим чувством и живу уже полтора года. За этот период вышла из дома четыре раза.

«Не чувствую себя одинокой»

Из дома мне выходить некуда и незачем. Из близких родных у меня только мама, но она живет в Казахстане. Мы каждый день долго общаемся с ней по видеосвязи. Других родственников в Минске, да и в целом в Беларуси, у меня нет. 

Есть одна подруга, примерно раз в месяц она приезжает ко мне. Почти каждый день мы перебрасываемся несколькими сообщениями – вот и все наше общение. Еще есть очень хороший знакомый в Украине, с ним тоже поддерживаем связь. Но чаще много общаемся, если только что-то происходит.

Мне так комфортно, им так комфортно.

Я не чувствую себя одинокой. Все равно большинство людей поддерживают друг с другом связь из-за выгоды, порой не очень очевидной.

А у меня есть пару человек, которые хоть и находятся от меня на приличном расстоянии, но мы с ними действительно близки.

Очень люблю свою работу, потому что она удаленная. Несколько лет работаю копирайтером в SMM-агентстве. И это прекрасно – пишу тексты по техническим заданиям.

Долгое время я мечтала уехать в Москву, где много людей, но никто никого не знает: всем не до тебя. А еще – стать сценаристом. Придумывать сюжет, концепцию, но находиться вне гущи событий. 

Эти планы разбились о закрытые границы, печальную статистику по коронавирусу в Москве и мою тревожность. Но меня и так все устраивает.

«Запросы у меня скромные»

Моя зарплата – 1000 рублей. Этой суммы хватает, запросы у меня скромные. Живу я в съемной трехкомнатной квартире: арендуем с двумя девочками. С ними я почти не знакома и не общаюсь, мы даже не здороваемся, просто молчаливо делим одно жилье. Меня это не угнетает – хорошо, когда никто не нарушает мое пространство.

В месяц плачу за комнату 330 рублей, плюс коммунальные – около 35 рублей. Жилье – самая дорогостоящая статья в списке моих ежемесячных расходов.

Трачу в месяц примерно от 150 до 250 рублей на продукты. В магазины не хожу, пользуюсь доставкой – это гениальное изобретение человечества. Один виртуальный поход в магазин обходится в 60 рублей. Готовить не люблю, поэтому в списках покупок всегда есть полуфабрикаты. 

Постоянно беру сосиски, наггетсы, пельмени, варю крупы или макароны на гарнир. Вот и все мои заморочки по поводу еды. На завтрак ем йогурты и сырки, сладости. Были времена, когда я питалась только чипсами и колой.

На одежду я почти не трачусь. Нет нужды. Проснулась в пижаме, весь день провела в пижаме и вечер завершила в пижаме. 

Верхнюю одежду, джинсы, обувь мне высылает мама. Ей так нравится выражать свою заботу и помощь – я и не сопротивляюсь. Мне этого хватает на долгие годы. Вот сейчас на осень у меня есть ботинки и кроссовки – почти в новом состоянии уже несколько сезонов, потому что надевала пару раз.

Экономлю и на проезде в общественном транспорте. Мне же не нужно никуда добираться. Если и возникает необходимость, заказываю такси. На вылазки за город тоже не трачусь, как и на путешествия. Я уже несколько лет никуда не выезжала за пределы МКАД.

Все мои прогулки сводятся к тому, что я часами могу сидеть у открытого окна. Много думаю, читаю книги и пишу стихи. Это мой способ медитации и самовыражения. Изучаю искусство, читаю классику, могу часами зависать в Instagram или TikTok.

От тревожных мыслей меня отвлекают раскраски-антистрессы. А недавно я купила пазл в виде белого квадрата. Вот это точно помогает обрести внутренний дзен – битый час его собираю. Уже раз 30 собирала и разбирался заново. Тренирую силу воли и нервы.

Эти способы антистрессового отвлечения переросли в хобби. Теперь я почти все свободные деньги –около 200 рублей – трачу на покупки в книжном интернет-магазине. Книги, пазлы, фломастеры, раскраски – все это мне доставляют каждый месяц. Очень люблю часами все выбирать на сайтах и с нетерпением ждать курьера.

На товары для дома я обычно не трачусь. Покупаю только бытовую химию, косметикой не пользовалась никогда. Даже всякие уходовые средства – это все мимо. Маникюр, педикюр и прочие косметические услуги тоже не для меня. 

Ежедневный душ и минимальный уход за собой – это все, что мне нужно, чтобы чувствовать себя комфортно и уверенно.

На выходных я обычно ничего не делаю. Просыпаюсь, не встаю даже с постели, просто сижу в соцсетях и TikTok с перерывами на рутинные дела.

Раньше зависала во всяких играх на прохождение в телефоне, но потом как-то надоело. Очень зрение упало. И пришлось очки заказать. Вот такая у меня экономная жизнь.

P.S. Планирую ли я выходить из дома после пандемии?


Мама и знакомые тревожатся по поводу того, как я живу. Постоянно спрашивают, вернусь ли я после пандемии к прежнему образу жизни с ежедневными выходами из квартиры, прогулками, вылазками куда-то «в свет». Не отрицаю, но пока таких желаний у меня нет.

Одно знаю точно, что поеду к маме в Казахстан, очень соскучилась. Вот со следующего месяца немного начну сокращать траты на увлечения и копить на билет.
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