На что девушка тратит 1000 рублей зарплаты копирайтера и каково это – быть в добровольном заточении, пишет myfin.by





«Я из тех, кто переживал «коронапсихоз»

– Последний раз я выходила из дома четыре месяца назад. У меня страшно разболелся зуб, терпеть боль было невыносимо. Пришлось вспоминать, что такое поликлиники, талоны, очереди. До этого я не выходила из дома месяцев пять – острой нужды не было.





Многие недоумевают, как я дошла до такого затворничества, но ничего особенного я не вижу – я жуткий домосед, мне так удобно.





Я перестала выходить из дома в марте 2020 года. Новости о коронавирусе не давали жить спокойно. В детстве болела моя тетя, долго и тяжело. Все началось с кашля, пневмонии, а после – масса осложнений. Где-то на подкорках отложилась паническая боязнь заболеть чем-то подобным. А тут коронавирус – триггер для моего подсознания.





Я не могла читать новости, но и жить без новостей не могла. Моя тревожность стала зашкаливать, я боялась заболеть, переживала, что кто-то из моих родственников может пережить опыт тети. Просыпалась посреди ночи от того, что бешено колотится сердце, трудно дышать, не могла по нескольку часов успокоиться. Иногда пульс начинал скакать и днем, хотелось лечь и погрузиться в транс, чтобы оказаться вне пандемийной реальности.





Однажды я стала спускаться в метро и поняла, что не могу сесть в поезд. Пульс учащался, начинало давить пространство. Потом еще раз пять пыталась вновь спуститься в подземку, но безуспешно. Хотя еще пару лет назад метро было моим любимым видом транспорта.





Когда с паническими атаками стало тяжело справляться, я обратилась к психотерапевту. У меня выявили агорафобию (боязнь открытого пространства – прим.ред.) , прописали курсы успокоительных. Я засела дома, так было проще. А со временем привыкла к тому, что дома хорошо. С этим чувством и живу уже полтора года. За этот период вышла из дома четыре раза.





«Не чувствую себя одинокой»

Из дома мне выходить некуда и незачем. Из близких родных у меня только мама, но она живет в Казахстане. Мы каждый день долго общаемся с ней по видеосвязи. Других родственников в Минске, да и в целом в Беларуси, у меня нет.





Есть одна подруга, примерно раз в месяц она приезжает ко мне. Почти каждый день мы перебрасываемся несколькими сообщениями – вот и все наше общение. Еще есть очень хороший знакомый в Украине, с ним тоже поддерживаем связь. Но чаще много общаемся, если только что-то происходит.





Мне так комфортно, им так комфортно.





Я не чувствую себя одинокой. Все равно большинство людей поддерживают друг с другом связь из-за выгоды, порой не очень очевидной.





А у меня есть пару человек, которые хоть и находятся от меня на приличном расстоянии, но мы с ними действительно близки.





Очень люблю свою работу, потому что она удаленная. Несколько лет работаю копирайтером в SMM-агентстве. И это прекрасно – пишу тексты по техническим заданиям.





Долгое время я мечтала уехать в Москву, где много людей, но никто никого не знает: всем не до тебя. А еще – стать сценаристом. Придумывать сюжет, концепцию, но находиться вне гущи событий.





Эти планы разбились о закрытые границы, печальную статистику по коронавирусу в Москве и мою тревожность. Но меня и так все устраивает.





«Запросы у меня скромные»

Моя зарплата – 1000 рублей. Этой суммы хватает, запросы у меня скромные. Живу я в съемной трехкомнатной квартире: арендуем с двумя девочками. С ними я почти не знакома и не общаюсь, мы даже не здороваемся, просто молчаливо делим одно жилье. Меня это не угнетает – хорошо, когда никто не нарушает мое пространство.





В месяц плачу за комнату 330 рублей, плюс коммунальные – около 35 рублей. Жилье – самая дорогостоящая статья в списке моих ежемесячных расходов.





Трачу в месяц примерно от 150 до 250 рублей на продукты. В магазины не хожу, пользуюсь доставкой – это гениальное изобретение человечества. Один виртуальный поход в магазин обходится в 60 рублей. Готовить не люблю, поэтому в списках покупок всегда есть полуфабрикаты.





Постоянно беру сосиски, наггетсы, пельмени, варю крупы или макароны на гарнир. Вот и все мои заморочки по поводу еды. На завтрак ем йогурты и сырки, сладости. Были времена, когда я питалась только чипсами и колой.





На одежду я почти не трачусь. Нет нужды. Проснулась в пижаме, весь день провела в пижаме и вечер завершила в пижаме.





Верхнюю одежду, джинсы, обувь мне высылает мама. Ей так нравится выражать свою заботу и помощь – я и не сопротивляюсь. Мне этого хватает на долгие годы. Вот сейчас на осень у меня есть ботинки и кроссовки – почти в новом состоянии уже несколько сезонов, потому что надевала пару раз.





Экономлю и на проезде в общественном транспорте. Мне же не нужно никуда добираться. Если и возникает необходимость, заказываю такси. На вылазки за город тоже не трачусь, как и на путешествия. Я уже несколько лет никуда не выезжала за пределы МКАД.





Все мои прогулки сводятся к тому, что я часами могу сидеть у открытого окна. Много думаю, читаю книги и пишу стихи. Это мой способ медитации и самовыражения. Изучаю искусство, читаю классику, могу часами зависать в Instagram или TikTok.





От тревожных мыслей меня отвлекают раскраски-антистрессы. А недавно я купила пазл в виде белого квадрата. Вот это точно помогает обрести внутренний дзен – битый час его собираю. Уже раз 30 собирала и разбирался заново. Тренирую силу воли и нервы.





Эти способы антистрессового отвлечения переросли в хобби. Теперь я почти все свободные деньги –около 200 рублей – трачу на покупки в книжном интернет-магазине. Книги, пазлы, фломастеры, раскраски – все это мне доставляют каждый месяц. Очень люблю часами все выбирать на сайтах и с нетерпением ждать курьера.





На товары для дома я обычно не трачусь. Покупаю только бытовую химию, косметикой не пользовалась никогда. Даже всякие уходовые средства – это все мимо. Маникюр, педикюр и прочие косметические услуги тоже не для меня.





Ежедневный душ и минимальный уход за собой – это все, что мне нужно, чтобы чувствовать себя комфортно и уверенно.





На выходных я обычно ничего не делаю. Просыпаюсь, не встаю даже с постели, просто сижу в соцсетях и TikTok с перерывами на рутинные дела.





Раньше зависала во всяких играх на прохождение в телефоне, но потом как-то надоело. Очень зрение упало. И пришлось очки заказать. Вот такая у меня экономная жизнь.





P.S. Планирую ли я выходить из дома после пандемии?





Мама и знакомые тревожатся по поводу того, как я живу. Постоянно спрашивают, вернусь ли я после пандемии к прежнему образу жизни с ежедневными выходами из квартиры, прогулками, вылазками куда-то «в свет». Не отрицаю, но пока таких желаний у меня нет.





Одно знаю точно, что поеду к маме в Казахстан, очень соскучилась. Вот со следующего месяца немного начну сокращать траты на увлечения и копить на билет.