31 декабря 19995 года в Украине был обнаружен труп неизвестного мужчины. Позднее отец опознал в нем минского предпринимателя. На месте, где было обнаружено тело, также были найдены металлические осколки, спусковой рычаг от взрывателя ручной гранаты. Здесь же находилась воронка от взрыва.





Подозрение пало на мужчину. Было установлено, что он выехал вместе с семьей в Россию. Оперативники установили, что подозреваемый проживает в соседней стране под вымышленным именем. Позднее удалось установить его анкетные данные. В 2001 году мужчина подавал заявление на обмен паспорта.





В 2013 году в ходе расследования были взяты образцы ДНК у матери подозреваемого. Самого его удалось задержать в 2019 году. Было установлено, что задержанный может иметь родственные связи с матерью подозреваемого. В апреле прошлого года РФ экстрадировала мужчину в Беларусь.





В 1995 году ему было 26 лет. Он не хотел передавать деньги минскому предпринимателю за поставленный сахар и склонил того выехать в Украину, где в лесу нанес ему удары дубинкой и ногами по голове и телу, а затем подорвал его гранатой РГД-5.





Суд признал вину обвиняемого. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Поданные обвиняемым и его защитником апелляционные жалобы судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда оставила без удовлетворения.





Приговор вступил в законную силу.





Напомним, к такому же сроку был приговорен Виктор Бабарико, которому даже не дали выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2020 года.



























