Все под контролем: аэропорт Минска работает в штатном режиме, несмотря на туман
Национальный аэропорт Минск работает в штатном режиме, несмотря на туман, сообщили Смартпресс в пресс-службе аэропорта.
В то же время, на данный момент наблюдаются задержки вылетов в Москву по причине погодных условий в Шереметьево и Домодедово, уточнили в пресс-службе.
Напомним, Белгидромет объявил на сегодня оранжевый уровень опасности из-за тумана.
"Наблюдающиеся местами по республике туманы в период с 7 часов до 12 часов распространятся на большую часть территории страны. Видимость в тумане 100-500 м", - рассказали в Белгидромете.
В Минске наблюдающийся по городу туман, по прогнозам синоптиков, сохранится до 12 часов вторника.
В Москве сегодня также сильный туман.
09:51 02/11/2021
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