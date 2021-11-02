



В то же время, на данный момент наблюдаются задержки вылетов в Москву по причине погодных условий в Шереметьево и Домодедово, уточнили в пресс-службе.





Напомним, Белгидромет объявил на сегодня оранжевый уровень опасности из-за тумана.





"Наблюдающиеся местами по республике туманы в период с 7 часов до 12 часов распространятся на большую часть территории страны. Видимость в тумане 100-500 м", - рассказали в Белгидромете.





В Минске наблюдающийся по городу туман, по прогнозам синоптиков, сохранится до 12 часов вторника.





В Москве сегодня также сильный туман.