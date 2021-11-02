Мальдивы исчезнут, если не остановить изменение климата
Мальдивские острова к концу этого столетия исчезнут, если не остановить изменение климата, заявил президент страны Ибрагим Солих, выступая на климатическом саммите COP26.
Солих призвал страны, которые большего всего загрязняют атмосферу, взять на себя больше обязательств по достижению углеродной нейтральности.
В понедельник в шотландском Глазго стартовал саммит лидеров в рамках 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).
"Мальдивы часто называют одной из тех стран, которые могут исчезнуть с карты из-за климатического кризиса. В прошлом месяце я ездил между островами Мальдив, шесть островов, которые я посетил, испытывают сильную эрозию. Это лишь один пример того, как наше население живет с жесткой реальностью изменения климата. Наши острова один за другим поглощаются морем. Если мы не повернем вспять этот тренд, Мальдивы перестанут существовать к концу этого столетия", – заявил Солих.
Он подчеркнул, что если темпы повышения температуры ускорятся с нынешних 1,5 градуса до 2 градусов, это станет "смертельным симптомом" для Мальдив.
Солих призвал страны, которые большего всего загрязняют атмосферу, взять на себя больше обязательств по достижению углеродной нейтральности, пишет sputnik.by
COP26, организованная Великобританией в партнерстве с Италией, продлится до 12 ноября. В сессии принимают участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча ми овых лидеров проходит 1-2 ноября. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов, достижения углеродной нейтральности.
09:17 02/11/2021
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