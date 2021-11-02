Солих призвал страны, которые большего всего загрязняют атмосферу, взять на себя больше обязательств по достижению углеродной нейтральности.





В понедельник в шотландском Глазго стартовал саммит лидеров в рамках 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).





"Мальдивы часто называют одной из тех стран, которые могут исчезнуть с карты из-за климатического кризиса. В прошлом месяце я ездил между островами Мальдив, шесть островов, которые я посетил, испытывают сильную эрозию. Это лишь один пример того, как наше население живет с жесткой реальностью изменения климата. Наши острова один за другим поглощаются морем. Если мы не повернем вспять этот тренд, Мальдивы перестанут существовать к концу этого столетия", – заявил Солих.





Он подчеркнул, что если темпы повышения температуры ускорятся с нынешних 1,5 градуса до 2 градусов, это станет "смертельным симптомом" для Мальдив.





Солих призвал страны, которые большего всего загрязняют атмосферу, взять на себя больше обязательств по достижению углеродной нейтральности, пишет sputnik.by





COP26, организованная Великобританией в партнерстве с Италией, продлится до 12 ноября. В сессии принимают участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча ми овых лидеров проходит 1-2 ноября. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов, достижения углеродной нейтральности.



