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Белорусы на 6-м месте по количеству полученных в ЕС видов на жительство. Кто лидер

60 % выданных белорусам временных видов на жительство (ВНЖ) в Евросоюзе — с целью работы, 31 % — по другим причинам и лишь 4 % — в связи с учебой.

Как сообщает Евростат, среди тех, кто получил первые виды на жительство в ЕС, лидировали украинцы — 601,2 тыс., при этом 488,9 тыс. из них получили ВНЖ в Польше. На втором месте — граждане Марокко (123,4 тыс., из них более половины выдано в Испании), на третьем — граждане Индии (79,2 тыс., треть из которых выдана в Германии). Белорусы на шестом месте: 60 % выданных нашим согражданам ВНЖ — с целью работы, а 31 % — по другим причинам, лишь 4 % — в связи с учебой, сообщает газета «Белорусы и рынок».

Для сравнения: среди граждан Китая этот показатель 36 %, России — 16 %, а Украины — 3 %. При этом количество выданных белорусам ВНЖ в целом за 2018–2020 годы значительно не изменилось — около 60 тыс., 80 % из которых выдано Польшей и 7 % Литвой. Очевидно, эффект выборов-2020 будет виден в данных за 2021 год. Кроме того, не исключено, что высокий процент других причин при выдаче ВНЖ нивелировал падение выдачи белорусским гражданам документов с правом на работу.


Как разъяснил Государственный погранкомитет еще весной, выезжать из Беларуси могут граждане, имеющие документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве. «Это означает, что временный вид на жительство в иностранном государстве, не является основанием для выезда за границу», - пояснили белорусские пограничники.
thinktanks.by
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