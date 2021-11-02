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Хакера из Беларуси, написавшего книгу «Как я украл миллион», задержали в России

Отсидевший в беларусской тюрьме 6 лет за кардерство 38-летний Сергей Павлович был задержан в Санкт-Петербурге 1 ноября, сообщают местные СМИ.

Хакера из Беларуси, написавшего книгу «Как я украл миллион», задержали в России
Фото из соцсетей

Беларуса якобы задержали сотрудники Интерпола по запросу США днем 1 ноября в отеле на Суворовском проспекте, сообщает питерское издание Конкретно.ру со ссылкой на собственные источники. Больше никаких подробностей не сообщается.

Сергей Павлович родился в 1983 году в Вязье Осиповичского района Могилевской области. Учился на журфаке БГУ. О том, что Павлович (Policedog, panther[757], Fallen Angel, diplomaticos) попал в поле зрения американского следствия, стало известно в 2008 году. Он проходил по делу крупнейшего хищения персональной информации «за всю историю США» и обвинялся в продаже данных краденных банковских карт. Однако за кардерство был осужден на 10 лет в Беларуси в 2009 году. В тюрьме написал книгу «Как я украл миллион. Исповедь раскаявшегося кардера». В 2015 году вышел на свободу. В последнее время он был известен как автор Youtube-канала People PRO, на который подписаны более 500 тысяч пользователей.
Redorm.by
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