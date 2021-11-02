



Сегодня наши предки продолжали подготовку к зиме. Женщины квасили капусту, а также готовили припасы. Мужчины укрепляли ограждения и заборы, чтобы оградить дом не только от воров, но и от диких зверей. Волки зимой особенно опасны. Они могут нападать на животных и людей.





Если волки близко, то просили звонаря звонить в колокол. Этот звук отпугивал диких зверей и они уходили. Кроме того, хозяева перед сном обходили свое жилье и звонили в небольшой колокольчик, чтобы ночью волки не напали.





По погоде, которая была 2 ноября, можно определить будущую зиму.





Народные приметы на 2 ноября





Волки громко воют вокруг села – по приметам, жди резкого похолодания в ближайшие дни





Снег выпал на сухую землю – скоро установится теплая погода





Если человек родился 2 ноября, то его талисманом будет жемчуг. Именинник, по народным верованиям, будет наделен способностью понимать язык птиц и зверей





Громкий вой волков слышится – по приметам, жди голода





Что нельзя делать сегодня





Нельзя ссориться, ругаться и кричать;





Нельзя ходить босиком по улице;





Нельзя смотреть в зеркало до восхода солнца;





Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;





Нельзя употреблять алкоголь и жирную пищу;





2 ноября православная церковь чтит память христианско о святого Артемия Антиохийского. Его считали защитником от разных болезней – например, от грыжи. Также Артемия чтили своим покровителем военачальники и атаманы.