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Как коронавирус влияет на внешность людей - опыт врачей

Если раньше пациенты после COVID-19 обращались с обильными высыпаниями в основном на ногах, то сейчас коронавирус начала поражать и лицо человека, отмечают медики.

 Перенесенный коронавирус может серьезно сказаться на состоянии кожи человека, отмечают российские медики.


Как рассказала телеканалу "Звезда" кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева, постковидный синдром может, в частности, привести к высыпаниям на лице.

"Возникает не просто покраснение, а элементы, связанные с васкулитом. В самом начале это похоже на синяк", – сказала она.

По ее словам, что симптомы высыпаний на коже не редкость после перенесенного COVID-19. Скорогудаева напомнила, что во время первой волны пациенты обращались с обильными высыпаниями в основном на ногах.
Специалист еще раз отметила: вирус попадает в организм человека через легкие, однако после распространяется по всему телу.

"При этом процессе повреждаются сосуды", — добавила она.
Ранее российские врачи назвали другие необычные последствия, с которыми сталкиваются люди, переболевшие дельта-штаммом коронавируса. По словам медиков, врачи чаще фиксируют у них сильную усталость, повреждение голосовых связок и нарушение памяти.
sputnik.by
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