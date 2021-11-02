Перенесенный коронавирус может серьезно сказаться на состоянии кожи человека, отмечают российские медики.









Как рассказала телеканалу "Звезда" кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева, постковидный синдром может, в частности, привести к высыпаниям на лице.





"Возникает не просто покраснение, а элементы, связанные с васкулитом. В самом начале это похоже на синяк", – сказала она.





По ее словам, что симптомы высыпаний на коже не редкость после перенесенного COVID-19. Скорогудаева напомнила, что во время первой волны пациенты обращались с обильными высыпаниями в основном на ногах.

Специалист еще раз отметила: вирус попадает в организм человека через легкие, однако после распространяется по всему телу.





"При этом процессе повреждаются сосуды", — добавила она.

Ранее российские врачи назвали другие необычные последствия, с которыми сталкиваются люди, переболевшие дельта-штаммом коронавируса. По словам медиков, врачи чаще фиксируют у них сильную усталость, повреждение голосовых связок и нарушение памяти.