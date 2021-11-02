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Украина начала производить боеприпасы для гранатометов

Гранаты будут выпускать на военном заводе в Шостке. Через несколько месяцев первую партию планируют отправить в армию.

Госкоцерн Укроборонпром презентовал в понедельник, 1 ноября, боеприпас для подствольного гранатомета ВОГ-17В украинского производства. Об этом сообщила пресс-служба Специального конструкторского бюро Вектор-В в Facebook.

Таким образом, в Украине было запущено первое со времен провозглашения независимости серийное производство средств ближнего боя, пишет Корреспондент.

"Несмотря на пандемию, нам удалось разработать полностью украинский боеприпас, который впервые за историю независимой Украины выдержал полный цикл государственных испытаний", - говорится в сообщении.

Гранаты для автоматического и подствольного гранатометов разработали специалисты бюро. Работа продолжалась около двух лет.

В компании отметили, что переданные для серийного производства выстрелы ВОГ-17В позволят решить неотложную потребность украинской армии в боеприпасах для автоматических гранатометов, которая сейчас обеспечивается за счет импорта.

В интервью ТСН гендиректор Вектора-В Виталий Жуков рассказал, что только 12 стран в мире способны самостоятельно производить гранаты. Украина стала 13-й.

По его словам, боеприпасы уже начинают выпускать на военном заводе в Шостке. Через несколько месяцев первую партию планируют отправить в армию.

Ранее в Нацгвардии анонсировали, что вместо автоматов Калашникова военные возьмут в руки современные винтовки UAR-15, а вместо устаревших снайперских винтовок Драгунова - UAR-10.

 
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