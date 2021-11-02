В Гродно мужчина воткнул в спину прохожей иглу от шприца
В Гродно мужчина воткнул в спину прохожей иглу от медицинского шприца. Злоумышленника позже задержали. Его действия квалифицируются как "хулиганство".
Как сообщает пресс-служба гродненской милиции, происшествие случилось утром 29 октября. 34-летняя женщина шла на работу, когда почувствовала внезапную боль в спине, пишет Еврорадио. Она успела заметить мужчину, который кинулся наутек. Потерпевшая обратилась в милицию. Вскоре был задержан подозреваемый — 41-летний местный житель. Выяснилось, что он состоит на учете у психиатра. Ранее мужчина уже нападал на людей, только колол их... шилом.
08:16 02/11/2021
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