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В Гродно мужчина воткнул в спину прохожей иглу от шприца

В Гродно мужчина воткнул в спину прохожей иглу от медицинского шприца. Злоумышленника позже задержали. Его действия квалифицируются как "хулиганство".

Как сообщает пресс-служба гродненской милиции, происшествие случилось утром 29 октября. 34-летняя женщина шла на работу, когда почувствовала внезапную боль в спине, пишет Еврорадио. Она успела заметить мужчину, который кинулся наутек. Потерпевшая обратилась в милицию. Вскоре был задержан подозреваемый — 41-летний местный житель. Выяснилось, что он состоит на учете у психиатра. Ранее мужчина уже нападал на людей, только колол их... шилом.
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